국민 절반 "올해 경기 더 어려울 것…코스피 5000 가능"

국민 절반 가까이는 새해 경기가 현재보다 더 어려워질 것이라고 예상했다.

여론조사기관 리얼미터는 '2026년 경기 전망 국민 인식 조사'를 실시한 결과, 응답자의 46.4%는 올해 한국 경제가 '현재보다 어려울 것'이라고 답했다고 1일 밝혔다.

'현재보다 좋아질 것'(33.8%)이라는 응답보다 12.6%포인트 높아 부정적인 전망이 우세했다.

리얼미터는 "반도체 업계의 호황에도 제조업 등 기타 주력 산업의 부진과 미국 관세 인상에 따른 불확실성이 심리적 위축을 불러온 것으로 파악된다"고 분석했다.

지역별로는 광주·전라에서 '좋아질 것'(53.8%)이란 답변이 '어려울 것'(20.8%)이란 응답보다 크게 앞섰다. 반면 대구·경북(어려울 것 60.8%), 부산·울산·경남(어려울 것 52.8%) 등 나머지 지역에서는 비관론이 우세했다.

이념 성향별로는 보수층의 71.1%는 '어려워질 것', 진보층의 59.0%는 '좋아질 것'이라고 답해 시각차를 보였다. 중도층에서는 부정적 전망(42.7%)이 긍정적 전망(34.4%)보다 응답률이 높았다.

연령대별로는 50대(좋아질 것 45.8%, 어려울 것 38.8%)에서는 낙관론이 다소 앞섰으나, 18∼29세(어려울 것 56.8%)와 70세 이상(어려울 것 55.3%)에서는 다른 연령층 대비 부정적 전망이 상대적으로 높았다.

정부가 올해 우선 해결해야 할 경제 과제에는 '물가 안정'(29.4%)이 1위로 꼽혔다.

이어 '기업 규제 완화 및 투자 활성화'(15.9%), '수출 경쟁력 강화 및 신산업 육성'(12.8%), '일자리·고용 확대'(12.0%), '가계부채 및 금리 부담 완화'(10.9%), '자영업·소상공인 지원'(8.3%), '청년·미래세대 지원'(7.7%) 순이었다.

실물 경기 전망은 다소 어둡지만, 증시 기대감은 있는 것으로 나타났다.

올해 중 코스피 지수 5000포인트 돌파 가능성에 대해 '가능성 있다'는 응답은 48.7%로 '없다'(42.5%)보다 다소 높았다.

정부의 부동산 정책 방향으로는 '실수요자 중심의 대출 규제 완화'(25.1%)가 가장 많이 꼽혔다.

이어 '다주택자·투기수요 규제 강화'(21.7%), '무주택자·청년을 위한 공공주택 공급 확대'(13.6%), '전·월세 시장 안정 대책 강화'(13.4%), '지방·비수도권 주거 환경 개선'(12.6%), '서울·수도권 주택 공급 확대'(8.1%) 순이었다.





이번 조사는 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29∼30일 전국 만 18세 이상 남녀 1025명을 대상으로 진행됐다. 무선(100%) 무작위 생성 표집 틀을 통한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답 조사 방식으로 실시됐다. 응답률은 5.6%, 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

