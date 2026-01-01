김포시, 봉성산 해맞이 성황…시민 1000여명 '붉은 말의 해' 희망찬 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 2026 봉성산 해맞이 행사 열려

김병수 시장 "2026년 김포에 '붉은 교통'의 기쁨을"

경기 김포시(시장 김병수)와 김포시체육회가 1일 하성면 봉성산에서 '2026 봉성산 해맞이 행사'를 개최하고 시민들과 함께 병오년 붉은 말의 해의 시작을 알렸다. 이번 행사는 새해 첫 일출을 맞이하며 시민 화합과 지역 공동체의 안녕을 기원하기 위해 마련됐다.

김포시와 김포시체육회가 1일 하성면 봉성산에서 ‘2026 봉성산 해맞이 행사’를 개최하고 있다. 새해 희망을 기원하는 대북타고. 김포시 제공

AD

이른 새벽부터 봉성산을 찾은 시민들은 서로 새해 인사를 나누며 함께 산길을 오르고, 정상에서 떠오르는 해를 바라보며 한 해의 평안과 희망을 기원했다. 당초 예상보다 많은 약 1000명의 시민이 참여해, 추운 날씨에도 불구하고 봉성산 일대는 새해를 맞이하는 시민들의 발걸음으로 활기를 띠었다.

행사는 오전 7시 봉성산 정상에서 시민 1000여 명이 참여한 가운데 ▲성악 앙상블 '벨라보체 6인조'의 밝고 웅장한 새해 축하 공연을 시작으로 ▲타악연희단 '누리'의 박진감 넘치는 모듬북 공연이 이어지며 새해의 기운을 힘차게 알렸다. 이어 시민들이 직접 참여해 새해 소망과 행복, 지역 화합을 기원하는 프로그램이 진행되며 의미를 더했다.

이날 김병수 김포시장은 "붉은 말의 해, 김포에 붉은 교통이 들어와서 모든 분들에게 큰 기쁨이 됐으면 좋겠다. 붉은 말의 해가 지닌 도전과 도약의 상징처럼, 이번 해맞이 행사가 시민들에게 새로운 출발의 에너지를 전하는 시간이 되었길 바란다"며 "새해를 맞아 시민 모두의 건강과 행복, 행운이 함께하기를 기원한다"고 인사를 전했다.





AD

한편, 봉성산은 정상에 오르면 한강 상·하류와 김포평야 일대를 한눈에 조망할 수 있는 곳으로, 맑은 날에는 문수산과 북측 지역까지 감상할 수 있다. 이러한 뛰어난 조망 덕분에 봉성산은 해를 거듭할수록 시민들의 발길이 이어지는 김포의 대표적인 해맞이 명소로 자리 잡고 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>