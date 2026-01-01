'불영어'에도 주요 대학 정시 경쟁률 상승…"합격 예측 예년보다 어려워"

주요 10개 대학 평균 경쟁률 5.29대 1

모집군·성적 반영 방식 변화가 지원 흐름 좌우

2026학년도 대입 정시모집에서 주요 대학 간 경쟁률의 희비가 엇갈린 것으로 나타났다. 상위권 대학 전반의 지원자는 소폭 늘었지만, 모집군 조정과 성적 반영 방식 변화 등 변수로 인해 경쟁 구도는 지난해와 다른 양상을 보였다.

'2026 정시 합격 가능선 예측 및 지원전략 설명회'에서 학부모 및 수험생이 강사의 설명을 듣고 있다. 연합뉴스

1일 입시업계에 따르면 주요 10개 대학의 2026학년도 정시 지원자는 총 8만2889명으로 집계돼 평균 경쟁률 5.29대 1을 기록했다. 지원자 수는 전년도보다 645명 늘었으나, 경쟁률은 지난해 5.30대 1보다 근소하게 낮아졌다.

대학별로 보면 서강대가 8.39대 1로 가장 높은 경쟁률을 나타냈다. 중앙대(7.06대 1), 한양대(6.64대 1), 한국외대(6.17대 1)가 뒤를 이었다. 이 가운데 연세대·성균관대·서강대·한양대·이화여대·한국외대 등 6개 대학은 지원자 수와 경쟁률이 모두 상승했다. 특히 서강대는 지원자가 1000명 이상 늘며 증가 폭이 가장 컸고, 한양대와 연세대도 두 자릿수 증가율을 보였다.

반면 서울대·고려대·중앙대·경희대는 지원자와 경쟁률이 동시에 하락했다. 중앙대의 감소 폭이 가장 컸고, 고려대 역시 지원자가 900명 넘게 줄었다. 서울대는 감소 규모는 크지 않았으나 소폭 하락세를 나타냈다.

입시 전문가들은 올해 정시가 예년보다 훨씬 예측하기 어려운 구조였다고 분석한다. 영어 난이도 상승, 사회탐구 응시자 이동 현상, 의대 모집 인원 축소에 더해 대학별 모집군 변경, 영역별 가중치 조정, 점수 반영 방식 변화 등이 동시에 작용했다는 것이다.

실제로 대학별 제도 변화가 지원 양상에 직접적인 영향을 미쳤다. 고려대는 학부대학 모집군을 다군에서 가군으로 옮기면서 해당 전형 지원자가 급감했다. 반면 서강대는 과학 기반 자유전공학부의 모집군을 다군으로 이동시키며 지원자가 크게 늘었고, 이화여대 간호학부 역시 모집군 변경 이후 지원이 두 배 이상 증가했다.

성균관대 일부 학과는 모집군을 가군에서 나군으로 조정하는 동시에, 주요 대학 가운데 처음으로 표준점수 대신 백분위 점수를 반영하는 방식을 도입했다. 서강대 역시 수능 반영 구조를 바꿔, 특정 과목에 일괄적으로 높은 가중치를 두던 방식에서 국어와 수학 중 우수 과목에 가장 높은 비중을 부여하도록 수정했다.





임성호 종로학원 대표는 "이 같은 변화는 특정 대학에 국한되지 않고 타 대학 지원 전략에도 연쇄적인 영향을 미친다"며 "정시 합격선이 기존 예상과 상당한 차이를 보일 가능성도 있다"고 말했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

