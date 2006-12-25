본문 바로가기
[전문]이재명 대통령 2026년 신년사

송승섭기자

입력2026.01.01 05:01

[전문]이재명 대통령 2026년 신년사
이재명 대통령이 1일 신년사를 통해 "올 한 해를 붉은 말처럼 힘차게 달리는 해로, '대한민국 대도약의 원년'으로 만들겠다"고 천명했다. 지난해를 '회복과 정상화의 시간'으로 규정한 이 대통령은 올해 "대대적인 도약과 성장을 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다. 이를 위해 성장의 패러다임을 완전히 바꾸는 '대전환'의 방향을 다섯 가지로 제안했다. 그러면서 "지나간 7개월보다 앞으로의 4년 5개월이 더 기대되는 정부가 되겠다"는 다짐도 내놨다.


아래는 이재명 대통령 신년사 전문


사랑하고 존경하는 국민 여러분,

붉은 말의 해, 병오년 새해가 밝았습니다.


지난해 정부를 믿고, 함께 위기의 파도를 건너 주신

우리 국민 여러분께 감사의 말씀부터 전합니다.


허물을 벗고 다시 태어나는 '푸른 뱀'의 해, 을사년은

우리 모두에게 걱정과 불안을 이겨낸 회복과 정상화의 시간이었습니다.

내란으로 무너진 나라를 복구하는 일이 무엇보다 시급했습니다.


신속한 추경, 민생 회복 소비 쿠폰이 제 역할을 톡톡히 해내며

소비심리는 7년 7개월 만에 최고 수준을 회복했고,

경제성장률 또한 상승 추세입니다.


주식시장은 코스피 4,000을 돌파했고

수출은 연간 7,000억 달러의 새로운 기록을 세웠습니다.

우려 섞인 좌절이 기대 섞인 전망으로 전환되고 있습니다.


어렵게 확보한 GPU 26만 장, 150조 원에 달하는 국민성장펀드,

여야가 합의한 '인공지능(AI) 시대의 첫 예산안'은

첨단산업과 중소벤처기업 발전을 뒷받침할 중요한 발판이 될 것입니다.


'민주 대한민국'의 국제사회 복귀와 '국익 중심 실용 외교'는

성장과 도약을 향한 우리의 지평을 크게 넓혔습니다.


특히 미국과의 관세 협상 타결로 우리 경제를 짓누르던 불확실성이 상당 부분 해소되었다는 점도 고무적입니다.


핵 추진 잠수함 건조부터 우라늄 농축, 사용후핵연료 재처리 권한 확대까지, 르네상스를 맞이한 우리 한미동맹이

경제 부흥의 든든한 뒷받침이 될 것입니다.


무엇보다 희망적인 변화는 '빛의 혁명'으로 입증된

주권자의 집단지성이 국정 운영의 중심에 자리 잡기 시작했다는 점입니다.


국민추천제, 국민사서함, 타운홀미팅부터 국무회의와 업무보고의 생중계까지, 국민과의 직접 소통을 일상으로 만들고, 국정의 투명성을 높이는 혁신을 앞으로도 결코 멈추지 않겠습니다.


자랑스러운 국민 여러분,

여러분께서 마음을 모아주신 덕분에 무너진 민생경제와 민주주의를

예상보다 훨씬 빠른 속도로 회복할 수 있었습니다.


그러나, 이제 겨우 출발선에 섰을 뿐입니다.

남들보다 늦은 만큼 이제 더 빠르게 달려야 합니다.


그렇기 때문에 2026년 새해, 국민주권 정부의 목표는 분명합니다.

올 한 해를 붉은 말처럼 힘차게 달리는 해로,

'대한민국 대도약의 원년'으로 만들겠습니다.


정치, 경제, 사회, 문화, 외교, 안보 등 모든 분야에서

대대적인 도약과 성장을 반드시 이뤄내겠습니다.


대도약을 통한 성장의 과실은 특정 소수가 독식하는 것이 아니라

모두가 함께 나눌 수 있도록 하겠습니다.


이를 위해 사회 곳곳에 남아있는 편법과 불공정을 확실히 없애고

'반칙과 특권 없는 사회'를 만드는 일에도 매진하겠습니다.


국가만 부강하고 국민은 가난한 것이 아니라

국가가 성장하는 만큼 국민 모두가 함께 성장하는 나라,

대기업과 중소기업이 상생·성장하는 대도약을 이뤄내겠습니다.


대도약의 유일한 기준은 오직 '국민의 삶'입니다.


우리 국민의 인내와 노력이 담긴 '회복의 시간'을 넘어,

본격적인 '결실의 시간'을 열어젖히겠습니다.

국민들께서 '작년보다 나은 올해'를 삶 속에서 직접 느끼실 수 있도록

정부가 할 수 있는 모든 역량을 쏟아붓겠습니다.


어둠을 물리친 K-민주주의의 찬란한 빛이

국민의 일상 속까지 따스하게 스며들 수 있도록 만들어 내겠습니다.


국민 한 분 한 분의 표정이 더 밝아지는 나라,

대한민국 위상에 걸맞은 삶의 질을 누리는 그런 나라를 향해,

더욱 속도를 높이겠습니다.


국민 여러분,

우리 대한민국은 그동안 초고속 산업화 시대의 '성공의 공식'을 따라

온 힘을 다해 압축 성장을 일궈냈습니다.


자원이 부족했던 대한민국은

특정 지역, 특정 기업, 특정 계층에 집중 투자하며

세계 10위 경제 대국의 빛나는 성취를 달성했습니다.


그러나 이제 이러한 성장전략의 한계가 명백하게 드러나고 있습니다.

고도성장을 이끈 '성공의 공식'이

우리의 발목을 잡는 '성공의 함정'이 되었습니다.


불평등과 격차가 성장을 가로막고

경쟁과 갈등이 격화되는 이 악순환 속에서

자원의 집중과 기회의 편중은

이제 성장의 디딤돌이 아니라 걸림돌이 되고 있습니다.


성장의 패러다임을 완전히 바꿔야 합니다.

익숙한 옛길이 아니라 새로운 길로 대전환하는 것이야말로

우리 대한민국을 대도약의 새로운 미래로 이끌 지름길입니다.


그래서, 다섯 가지 대전환의 길을 말씀드리고자 합니다.


첫째, '수도권 중심 성장'에서 '지방 주도 성장'으로 대전환하겠습니다.


`수도권 1극 체제'에서 '5극 3특 체제'로의 대전환은

지방에 대한 시혜나 배려가 아니라,

대한민국의 재도약을 이끌 필수 전략입니다.


수도권에서 거리가 멀수록 더 두텁게, 더 과감하게 지원하겠습니다.


지난해 완료한 해수부 이전은 시작일 뿐입니다.

서울은 경제 수도로, 중부권은 행정수도로, 남부권은 해양 수도로

대한민국 국토를 다극 체제로 더욱 넓게 쓰겠습니다.


에너지가 풍부한 남부의 반도체 벨트부터

인공지능 실증도시와 재생에너지 집적단지까지,

첨단산업 발전이 지역의 발전으로 연결되는 구조를 설계할 것입니다.


인재와 기술 양성을 위한 교육투자,

삶의 질을 높여줄 광역교통과 문화시설 투자,

여기에 관광 정책까지 하나로 잇는 집중 투자를 통해

'지방 주도 성장'의 기반을 촘촘하게 실현해 내겠습니다.


둘째, '일부 대기업 중심 성장'에서

기회와 과실을 고루 나누는 '모두의 성장'으로 대전환하겠습니다.


온 국민이 힘을 모아 관세 협상을 성공적으로 타결했지만,

그로 인한 혜택이 일부 대기업 위주로 돌아가는 것은

부정할 수 없는 사실입니다.

연간 수십조 원 규모의 방산, 원전 수출도 마찬가지입니다.


이제 공동체의 역량과 국민 전체의 노력으로 이뤄낸 공동의 경제적 성과가 중소·벤처 기업까지 흐르고, 국민들의 호주머니까지 채워줄 수 있어야 합니다.


지난해 출범한 '국민성장펀드'는 국민 누구나 나라의 성장 발전에 투자하고, 성장의 열매를 고루 나눌 수 있는 전환의 마중물이 될 것입니다.


70년대 한국 경제의 성장은 도전하는 기업가 정신이 이끌었고

2000년대 IT 강국으로의 도약은 혁신하는 벤처 정신이 이끌었습니다.


AI시대부터 에너지 대전환까지, 기존의 질서가 흔들리는 지금이

'창조적 파괴'를 이끌 혁신가들에게는 무한한 기회가 될 것입니다.


정부는 '고용 중심 사회'에서 '창업 중심 사회'로의 전환에 발맞춰

청년 기업인과 창업가들이 자유롭게 담대하게 도전하며

마음껏 혁신의 길을 개척할 수 있도록 아낌없이 지원하겠습니다.


실패가 오히려 성공의 자산이 되어 언제든 다시 일어설 수 있는 나라,

어떤 아이디어도 창업으로 이어질 수 있는

스타트업·벤처기업 열풍 시대, 중소기업 전성시대를 열어가겠습니다.


셋째, 생명을 경시하고 위험을 당연시하는 성장에서

안전이 기본인 지속 가능한 성장으로 대전환하겠습니다.


'산재 사망률 OECD 1위'라는 이 불명예스러운 기록 앞에서

세계 10위 경제 대국이라는 성취는 결코 자랑스러울 수 없습니다.


아침밥 먹여 보낸 가족이 저녁에 돌아오지 못하는 그런 나라에서

경제성장률이 아무리 높다 한들 다 무슨 소용이겠습니까.


생명 경시에 대한 비용과 대가를

지금보다 훨씬 비싸게 치를 수 있어야 합니다.


일하고 싶지 않은 위험한 일터로 가득한 나라에서는

기업의 지속적 성장도, 나라의 지속적 발전도 요원합니다.


근로감독관 2천 명 증원, 일터 지킴이 신설을 통해서

안전한 작업환경과 생명 존중이 뿌리내릴 수 있도록 반드시 만들어 가겠습니다.


안전한 일터에서 이뤄낸 성장이야말로

국민 행복을 담보하는 지속 가능한 성장입니다.


네 번째로, 상품만 앞세우는 성장에서

문화가 이끄는 매력적인 성장으로 대전환하겠습니다.


K-콘텐츠 수출이 이차전지도 전기차도 넘어서는 시대,

문화에 대한 투자는 사회공헌이 아니라 이제 필수 성장전략입니다.

문화가 곧 경제이자 미래 먹거리이며 국가경쟁력의 핵심축이 됐습니다.


K-팝 팬덤이 K-뷰티 마니아로 성장합니다.

K-드라마 시청률이 K-푸드 판매율을 끌어올립니다.

문화를 매개로 산업이 성장하는 선순환이 일어납니다.


K-컬처가 한때의 유행에 머무르지 않도록,

대중문화의 뿌리가 되는 기초예술을 비롯해

문화 생태계 전반을 풍성하게 만드는 일에 온 힘을 기울이겠습니다.


9조 6천억 원까지 대폭 증액한 문화 예산을 토대로,

K-콘텐츠가 세계 속에 더 넓고 깊게 스며들도록 하겠습니다.


다섯째, 마지막으로 전쟁 위협을 안고 사는 이 불안한 성장에서

평화가 뒷받침하는 안정적인 성장으로 대전환하겠습니다.


굳건한 평화는 성장의 다른 말이고, 튼튼한 안보가 번영의 동력입니다.

적대로 인한 비용과 위험을, 평화가 뒷받침하는 성장으로 바꿔낸다면

지금의 '코리아 리스크'를 미래의 '코리아 프리미엄'으로 전환할 수 있습니다.


정부는 남북 간 군사적인 긴장 완화와 신뢰 회복 조치를 일관되게 추진하고, 미국·중국 등 국제사회와 한반도 평화·안정의 공감대를 형성하고 있습니다.


올해에도 '페이스메이커'로서 북미대화를 적극 지원하고

남북 관계 복원을 거듭 모색할 것입니다.


'포괄적 전략동맹'으로 진화한 한미동맹, 강력한 자주국방을 토대로

한반도 평화 공존이 의미 있는 한 걸음을 내디딜 수 있도록 하겠습니다.


'국익 중심 실용 외교'는 세계를 향해 더 넓게 뻗어나갈 것입니다.

글로벌 책임 강국으로서 대한민국의 리더십을 더욱 확고히 하고,

협력을 통한 공동번영의 모델을 세계의 모범으로 만들겠습니다.


국민 여러분, 앞에서 말씀드린 다섯 가지 대전환의 원칙은

낭만적 당위나 희망 사항이 아닙니다.


성장 발전 전략의 대전환을 이뤄내지 못한다면

대한민국이 저성장의 늪에서 헤어 나오지 못할 것이라는

절박한 호소의 말씀을 드리는 것입니다.


더 이상 선택의 여지가 없습니다.

더 이상 머뭇거릴 여유도 없습니다.

이제 실천과 행동의 시간입니다.


2026년이 '대전환을 통한 대도약의 원년'으로 기록될 수 있도록,

오직 국민만 믿고 뚜벅뚜벅 나아가겠습니다.


존경하고 사랑하는 국민 여러분,

지난해 외교무대를 누비며 '국력을 키워야겠다'라는 말씀을 자주 드렸습니다.


제가 말씀드리는 국력이 단지 경제력이나 군사력만을 뜻하진 않습니다.

굴곡진 우리 대한민국의 역사가 증명하듯

국력의 원천은 언제나 국민이었습니다.


5,200만 국민 한 명 한 명이 행복해질수록,

저마다의 꿈과 희망, 도전이 넘쳐날수록

우리 대한민국의 국력은 더욱 커지는 것입니다.


올 한 해 국민주권정부는 '국가가 부강해지면 내 삶도 나아지느냐'는

우리 국민들의 절박한 질문에 더욱 성실하게 응답하겠습니다.

지나간 7개월보다 앞으로의 4년 5개월이 더 기대되는 정부가 되겠습니다.


'천리 길도 한 걸음부터'라는 각오로

작은 변화의 성과들을 하나하나 눈덩이처럼 키워나가겠습니다.


당장의 성과가 보이지 않는 개혁의 과정도 피하지 않겠습니다.

미래를 위한 인내심과 진정성으로 머리를 맞대고 지혜를 모으겠습니다.


이 모든 지난하고 위대한 과업이

국민 통합과 굳건한 국민의 신뢰 위에서만 가능하다는 점을 잘 알고 있습니다.

'국민 모두의 대통령'으로서 더욱 겸손한 자세로 국정에 임하겠습니다.


절망의 겨울을 희망의 봄으로 바꿔내신 우리 국민들의 그 저력을 믿습니다.

나라의 주인인 국민께서, 대한민국의 미래를 향한 여정에 함께해 주십시오.


지난해 힘을 모아 민주주의의 새로운 이정표를 세워낸 것처럼,

이제 전 세계가 따라 배울 '성장과 도약의 새로운 표준'을

함께 만들어 냅시다.


대한민국 대도약, 결국 국민이 합니다! 고맙습니다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

