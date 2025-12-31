과방위, '쿠팡' 김범석·로저스 등 7인 고발…"국회증언감정법 위반"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연석청문회 마친 뒤 조치 나서

김범석 등 3명은 불출석 혐의

로저스 등 4명은 위증 혐의

국회 과학기술정보방송통신위원회는 31일 김범석 쿠팡Inc 의장, 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표 등 쿠팡 전·현직 임원 7명을 국회증언감정법 위반 혐의로 고발하기로 했다.

헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에 참석하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자

과방위는 이날 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 외교통일위원회 등 유관 상임위원회 소속 의원들과 함께 '쿠팡 사태 연석 청문회'를 마친 뒤 전체회의를 열어 이같이 의결했다. 청문회 불참을 선언했던 국민의힘 소속 의원들은 표결에 참여하지 않았다.

과방위는 청문회에 이틀 연속 불출석한 김 의장, 김유석 부사장과 강한승 전 대표에게는 국회증언감정법상 불출석 등 혐의를 적용하기로 했다.

로저스 대표를 비롯해 박대준 전 대표, 조용우 부사장, 윤혜영 감사는 국회증언감정법상 위증 등 혐의로 고발 명단에 포함했다.

로저스 대표는 전날 청문회에서 한국 정부(국정원) 지시로 개인정보 유출 용의자를 만났다는 취지로 답변했다. 이에 대해 국정원은 '쿠팡 측에 어떠한 지시를 한 바 없다'며 위증 혐의로 고발을 요청한 바 있다.

전날에 이어 이날 청문회에서도 로저스 대표와 의원들 간 날선 공방이 오갔다. 쿠팡이 정부와의 공식 협의 없이 자체적으로 관련 조사를 진행했는지 여부가 핵심 쟁점이었다.

로저스 대표는 "로봇도 아니고 왜 앵무새처럼 계속 협조 관계만 얘기하는 것이냐. 똑같은 동문서답은 그만하라"는 정일영 더불어민주당 의원의 지적에 "지금 이게 재밌으시냐"며 목소리를 높이기도 했다.





과방위는 지난 17일에도 김 의장과 강 전 대표 등을 불출석 혐의로 고발하기로 한 바 있다. 김 의장은 정무위원회에서도 같은 혐의로 고발 안건이 의결된 상태다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

