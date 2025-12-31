목포시, 서남권 통합 관광플랫폼 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 9개 시·군 관광정보 한곳에

서남권 관광 활성화 기대

전남 서부권 관광 허브도시인 목포시에 서남권 통합관광플랫폼을 개관했다. 목포시 제공

전남 목포시는 전라남도 서남권 9개 시·군의 주요 관광 정보를 한곳에서 제공하는 서남권 통합 관광플랫폼을 개관하고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.

서남권 통합 관광플랫폼은 목포 평화광장 샹그리아비치관광호텔 맞은편에 위치해 있으며, 전남 서남권인 목포·해남·영암·무안·함평·영광·완도·진도·신안 등 9개 시·군의 관광 정보를 종합적으로 제공하는 공간이다.

이번 플랫폼 조성은 2020년 관광 거점도시 육성사업에 선정된 이후 추진된 사업으로, 국비 10억 원과 도비 4억 원, 시비 6억 원 등 총 20억 원의 사업비가 투입됐다. 2023년 실시설계를 시작으로 2024년 건설기술심의와 계약심사, 실시계획 인가 등 관련 행정절차를 거쳐, 2025년 1월부터 10월까지 공사를 진행해 준공과 함께 개관했다.

플랫폼 내부에는 목포를 비롯한 전남 서남권 9개 시·군의 관광지와 관광상품, 고향사랑기부제 홍보 콘텐츠 등이 마련돼 있으며, 주요 관광지와 교통 정보를 확인할 수 있는 무인관광안내 키오스크를 설치해 관광객 편의성을 높였다.





시 관계자는 "서남권 통합 관광플랫폼을 통해 인근 시·군과의 관광 연계가 한층 강화될 것"이라며 "전남 서남권을 찾는 관광객 증가와 체류형 관광 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





