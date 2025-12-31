경찰, '김병기 의혹' 11건 접수…10건은 서울청 직접 수사

김병기 더불어민주당 의원과 관련한 각 경찰서의 고발 사건들 가운데 차남 편입 관여 의혹 사건을 제외한 사건들을 서울경찰청이 직접 수사한다.

31일 서울경찰청은 김 의원 의혹과 관련해 현재까지 경찰에 접수된 총 11건 중 10건을 공공범죄수사대로 배당해 수사할 예정이라고 밝혔다.

서울경찰청은 김 의원의 대한항공 호텔 숙박권 무상사용 의혹에 대한 고발 사건을 서울 영등포경찰서에서 넘겨받았다. 국가정보원에서 근무하며 알게 된 사실을 부친 보좌진에게 전달한 의혹을 받는 김 의원 장남에 대한 고발 사건도 서초경찰서에서 이첩받았다.

강선우 더불어민주당 의원 측이 2022년 지방 선거 당시 김경 시의원이 전달한 1억원을 받았고, 이를 김 의원과 상의한 의혹 역시 공공범죄수사대에 배당했다.

공공범죄수사대는 이날 오후 2시 김 의원의 '쿠팡 식사' 의혹을 고발한 사법정의행동바로세우기시민행동 김한메 대표를 소환 조사 중이다. 이는 국정감사를 앞둔 지난 9월 박대준 당시 쿠팡 대표 등과 만나 쿠팡에 취업한 자신의 전 보좌관의 인사에 영향을 미치려 했다는 의혹이다.

다만 김 의원의 차남 숭실대 입학 및 취업청탁 의혹 사건은 지난 9월부터 수사가 진행되고 있는 만큼 서울 동작경찰서에서 계속 수사할 예정이다.





이재명 정부의 첫 여당 원내사령탑이었던 김 의원은 가족 특혜 의혹과 공천 헌금 묵인 의혹 등이 잇따라 불거지자 전날 원내대표직을 내려놨다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

