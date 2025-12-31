TSMC, 2나노 제품 양산 시작…내년 말 10만개

세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체 대만 TSMC가 올해 4분기 최첨단 2㎚(1㎚=10억분의 1m) 공정 제품 양산을 시작했다고 발표했다.

31일 연합보 등 대만언론에 따르면 TSMC는 전날 공식 웹사이트에서 남부 가오슝 난쯔 과학단지 22 팹(반도체 생산공장)에서 2㎚(N2) 제품을 양산 중이라고 밝혔다.

대만 가오슝 난쯔 과학단지에 위치한 TSMC 공장. AFP연합뉴스

나노는 반도체 회로 선폭을 의미하는 단위다. 선폭이 좁을수록 소비전력이 줄고 처리 속도가 빨라진다.

TSMC는 N2 공정에 1세대 게이트 올어라운드(GAA) 나노시트 트랜지스터 기술을 사용해 성능과 전력 소비에서 획기적인 발전을 이뤘다고 설명했다.

N2의 성능 향상을 위해 반도체 칩 위에 전기적 연결을 위한 금속 와이어와 절연층을 형성하는 RDL(Redistribution Layer·재배선)과 초고성능 금속 절연체 금속(SHPMIM) 커패시터 등을 개발해 표면저항(Rs)과 통과 저항(Rc)을 각각 50% 감소시켰다고 전했다. 이러한 기술 혁신을 통해 더 안정적인 전원공급, 우수한 연산 능력, 전반적인 에너지 효율의 최적화를 보여준다고 밝혔다.

소식통은 TSMC의 N2 공정이 핀펫(FinFET) 트랜지스터 기술에서 도약한 GAA 나노시트 트랜지스터 기술을 처음 사용하는 기술 혁신을 보였다고 전했다. 이를 통해 성능과 전력 효율을 희생하지 않으면서 트랜지스터의 크기를 더욱 줄이고 밀도를 크게 높일 수 있다고 설명했다.

다른 소식통은 TSMC가 남부 22 팹의 N2 공정 양산을 공개했지만, 북부 신주과학단지의 바오산 지역 20 팹의 제1공장에서 22 팹보다 먼저 양산을 시작했다고 밝혔다.





이 소식통에 따르면 TSMC는 약 5만개에 달하는 22 팹과 20 팹의 월간 생산능력을 내년 말까지 10만개 이상, 2027년 20만개 이상으로 확대하는 방안을 고려하고 있다. 초기 고객으로는 애플과 AMD, 인텔 등이 있으며 향후 퀄컴과 미디어텍, 엔비디아도 차례로 채택할 예정이다.





