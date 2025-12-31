"안하무인"·"오만방자"…국회, 로저스 쿠팡 대표 태도 두고 '집중 질타'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쿠팡 연석 청문회 이틀째

민주, 국정조사 요구서 제출 예정

31일 국회에서 이틀째 열린 '쿠팡 연석 청문회'에선 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표를 향한 비판이 집중됐다. 특히 로저스 대표의 답변 태도를 두고 "안하무인", 오만방자한 외국인"이라는 날 선 발언들이 이어졌다.

정일영 더불어민주당 의원은 "(전날) 질의할 때 (로저스 대표가) 큰 소리로 흥분해 책상까지 쳤다"며 "안하무인격"이라고 질타했다. 그러면서 "김범석 (쿠팡Inc) 의장이 나오지 않아 할 수 없이 로저스 대표를 상대로 하고 있는데 그런 식으로 한국 국회, 정부, 국민을 무시할 것이라면 한국에서 떠나라"고 목소리를 높였다.

전날 로저스 대표는 청문회에서 영문 사과문 표현에 대한 질문에 "한국 정부의 지시에 따라 성실하게 협력하고 있지만 현재 저희가 정부에 협력하지 않고 있다는 허위정보(misinformation)가 있다"며 "저희가 자의적으로 했다고 생각하느냐"고 맞받아쳤다. 발언 당시 손가락으로 책상을 두들기며 격앙된 모습을 보였다. 질의를 한 정 의원이 답변을 끊자 "그만합시다(Enough)"라고 불쾌감을 드러내기도 했다.

김영배 민주당 의원은 이를 거론하며 "증인으로서 해선 안 될 말"이라며 "싸우자는 태도로 일관했기에 반드시 사과받고 시작해야 한다"고 꼬집었다.

이날도 로저스 대표의 답변 태도에 대한 지적이 이어졌다. 로저스 대표가 '동문서답'식 답변을 한다며 최민희 과학기술정보방송통신위원회 위원장과 위원들이 제지하는 상황이 반복됐지만 로저스 대표는 목소리를 높이며 답변을 이어갔다. 로저스 대표는 "그러면 왜 저를 증인으로 채택하셨느냐"며 "답변할 수 있도록 허락해달라"고 반응하기도 했다.

청문위원들은 로저스 대표의 위증 혐의 고발, 국정조사 추진 등 후속 조치 필요성을 거듭 강조했다. 황정아 민주당 의원은 "오만방자한 외국인을 즉시 위증 (혐의로) 고발해야 한다"며 "대한민국 공권력을 능멸한 책임도 물어 국회 모욕 혐의도 추가해야 한다"고 주장했다.

로저스 대표는 전날 개인정보 유출 용의자를 만난 배경에 한국 정부(국정원)의 지시가 있었다는 취지로 답변했으나 국정원은 '쿠팡 측에 어떠한 지시를 한 바 없다'며 위증죄 고발을 국회에 요청했다.

오기형 민주당 의원은 "(쿠팡이) 오늘 (청문회가) 끝나면 더는 논쟁이 안 될 것이라 착각하는 게 아닌가 싶다"며 "국정조사 등을 통해 후속 작업이 필요하다"고 강조했다.





이에 최 위원장은 "국정조사 요구서는 지금까지 75명 의원의 서명을 받았고 오늘 중으로 반드시 제출할 것"이라고 밝혔다. 과방위 여당 간사인 김현 민주당 의원 등은 이날 오후 2시 쿠팡 국정조사요구서를 제출할 예정이다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

