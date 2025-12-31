제1기 경산시 탄소중립 서포터즈 해단식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1년간 활동성과 공유 및 시민참여 기반 마련

경산시 탄소중립 지원센터(센터장 서정인)는 최근 영남대학교 이종우과학도서관에서 '제1기 경산시 탄소중립 서포터즈 해단식'을 개최했다고 31일 밝혔다.

이번 해단식은 서포터즈 활동 종료에 따라 1년간의 성과를 공유하고, 시민 참여형 탄소중립 실천 문화 확산을 위한 내년도 참여 기반을 마련하기 위해 지난 11일 진행됐다.

제1기 서포터즈는 경산시 소재 대학생 20명으로 구성되어 운영되었으며, 올해 3월 발대식 이후 ▲팀별 탄소중립 홍보 콘텐츠 제작 △도시철도 홍보 캠페인 ▲자인 단오제 부스 운영 ▲탄소중립 포인트제 공동주택 가입 지원 ▲▲탄소중립 역량 강화 캠프 등 다양한 활동을 수행했다.

해단식은 개회 및 국민의례, 센터장 인사말, 2025년 활동 회고, 수료증 전달 순으로 진행됐으며 활동 회고에서는 팀별 콘텐츠 제작과 시민 대상 홍보·캠페인 등 탄소중립 실천 성과가 공유됐다.

만족도 조사 결과 종합 만족도는 4.56점, 탄소중립 이해도 향상은 4.71점으로 나타났다.





서정인 경산시탄소중립지원센터장은 "제1기 탄소중립 서포터즈는 일상 속 실천부터 지역 행사 참여까지 다양한 활동을 통해 탄소중립 문화를 시민에게 자연스럽게 확산하는 데 기여했다"며 "내년에도 청년이 주도하는 시민 참여형 탄소중립 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





