광주시, 특별조정교부금 53억 확보…생활 SOC·안전 기반시설 확충

경기 광주시는 경기도로부터 2025년 2차 특별조정교부금 53억원을 확보했다고 31일 밝혔다.

이번에 확보한 특별조정교부금은 시민 생활 편의 증진과 지역 균형 발전을 위한 재원으로 총 16개 사업에 투입될 예정이다.

주요 사업은 귀여3리 마을회관 신축(7억원), 시도 9호선(고불로) 재포장 사업(5억원), 중로 3-22호선(태전초 일원) 재포장 사업(1억5000만원), 매산2통(현대아이빌 일원) 재포장 및 보도 설치 사업(3억원), 노후 육교 승강기 교체 사업(3억원) 등이다.

이와 함께 오산천 산책로 정비 공사(3억원), 급경사지 능평2지구 보수보강 공사(4억원), 무갑산 등산로 정비사업(7000만원), 초월 스포츠타운 축구장 하부구조 개선 사업(4억5000만원), 곤지암교(시도 23호선) 보수보강 공사(5억원)도 포함됐다. 또한, 곤지암 호국스포츠타운 족구장 막구조 설치 사업(4억5000만원)과 관리사무실 개선 사업(4000만원), 유정 호숫길 경관개선 사업(1억5000만원), 버스정류시설 이용환경개선 사업(3억원), 도로 안전 시설물 정비사업(5억원), 발광형 도로 안내 표지판 교체 사업(2억원) 등이 추진된다.

아울러, 광주시는 지난 22일 경기도 '기후안심 그늘 프로젝트' 사업으로 오포 공공하수처리시설 내 태양광 설비 설치 사업이 선정돼 특별조정교부금 14억원을 추가로 확보한 바 있다.

이에 따라 광주시는 앞서 확보한 2025년 경기도 1차 특별조정교부금 53억원을 포함해 올해 한 해 동안 총 133억원 규모의 특별조정교부금을 확보하게 됐다.





방세환 시장은 "이번 특별조정교부금 확보를 위해 힘써주신 유영두, 임창휘, 오창준, 유형진, 김선영, 이자형 도의원들께 감사드리며 대내외 경제 여건이 어려운 시기에 확보한 소중한 재원인 만큼 시민의 안전과 행복을 높이는 사업 추진에 최선을 다하겠다"면서 "앞으로도 시민에게 꼭 필요한 사업이 알맞은 시기에 추진될 수 있도록 예산 확보에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

