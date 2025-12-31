화성시, 중소기업대상 10곳 선정…시책 사업 우선 지원·가점 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 화성시는 관내 중소기업 10개사를 '제3회 화성특례시 중소기업대상'으로 선정했다고 31일 밝혔다.

상은 '중소기업 부문'과 '소공인 부문' 등 2개 부문으로 나눠 선정했다. 중소기업 부문에는▲모터세븐(해외수출) ▲오케이로지웰(기업경영) ▲현대워터텍(기술혁신) ▲아비만엔지니어링(노사화합) 등 4개 기업이 선정됐다.

소공인 부문에서는 ▲웰치즈(창업) ▲하나이엠에스(해외수출) ▲디엠코(기업경영) ▲우림바이오(기술혁신) ▲으뜸특수강(노사화합) ▲원터치(순환경제) 등 6개사가 뽑혔다.

시는 관내에서 3년 이상 경영활동을 영위한 기업을 대상으로 서류 심사, 중소기업대상 공적심사위원회의 심의 및 의결을 거쳐 대상 기업을 선정했다.

선정된 기업에는 시책사업 우선지원 또는 가점부여, 수상기업 홍보 지원, 상패 및 인증 현판 수여 등의 다양한 혜택을 제공한다.

시는 2023년부터 매년 관내 우수 중소기업을 중소기업대상으로 선정해 왔다. 2023년에는 6개사, 지난해에는 4개사가 중소기업대상에 선정됐다.





정명근 화성시장은 "잠재력을 갖춘 우수한 기업들이 성장할 수 있도록 관련 정책과 지원 체계를 지속해서 점검하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

