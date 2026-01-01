[신년사]우원식 "산업경쟁력 강화·공정한 경쟁 보장·불평등 해소에 입법 집중"

6월 지방선거 맞춰 개헌 추진

국회 사회적 대화 제도화 박차

사법정의 실현·신뢰 회복 당부

우원식 국회의장은 1일 "산업경쟁력을 강화하고 공정한 경쟁을 보장하는 제도, 불평등을 해소하는 민생 입법에 집중하겠다"고 약속했다.

우 의장은 이날 신년사를 통해 "사회를 변화시켜야 한다는 국민적 요구가 높다"며 "2026년은 위기 극복을 넘어 미래를 위한 대전환의 디딤돌을 놓는 한 해가 되어야 한다"고 했다. 그는 "국민 삶의 지평을 넓히고 국가 경쟁력을 높이는 구조 개혁도 본격화해야 한다"면서 " 사회적 약자를 보호하고 미래 세대에게 부담을 전가하지 않는 변화를 만들기 위해 국회가 중심을 잡겠다"고 밝혔다. 이어 " '국회 사회적 대화'를 제도화하는 일에도 박차를 가해, 갈등조정·정책조정의 플랫폼으로서 적극적 역할을 하겠다"고 말했다.

개헌의 물꼬를 열겠다는 포부도 밝혔다. 그는 "40년 가까이 묵은 과제, 개헌의 물꼬를 트는 일도 중요하다"며 "6월 전국동시지방선거에 맞춰 하나라도 합의할 수 있는 것부터, 개헌의 첫 단추를 끼우는 해로 만들어야 하겠다"고 했다.

AD

우 의장은 비상계엄에도 주요 책임자 1심조차 끝나지 않은 상황과 관련해 "안타깝고 송구한 마음"이라고 밝혔다. 이어 "지난 연말 국회는 신속하고 엄정한 사법절차를 요구하는 국민의 뜻에 따라 관련 입법을 마무리했다"며 "새해에는 사법 정의가 온전히 실현되고, 그 바탕 위에서 사회적 신뢰가 회복돼 국가적 역량이 하나로 모일 수 있기를 기대한다"고 당부했다.

아울러 "희망은 더하고 걱정은 덜어드리기 위해 노력하겠다"며 "힘들다는 말에 귀 기울이고, 잠시나마 어깨를 내어주는 공동체가 되었으면 한다"고 덧붙였다

다음은 우 의장의 신년사 전문이다.

존경하는 국민 여러분, 격동의 한 해가 저물고 희망찬 새해가 밝았습니다. 모두 복 많이 받으십시오. 병오년 '붉은 말'의 기운을 받아, 2026년은 곳곳에 활력이 돌고 모두가 마음껏 뜻을 펼치는 도약의 한 해가 되기를 기원합니다.

지난해 우리나라는 국민의 용기와 지혜에 힘입어 평화롭게 민주적 헌정질서를 회복했습니다. APEC 정상회의도 성공적으로 치러내며 대한민국의 건재함을 세계에 당당히 보여주었습니다. 위대한 대한국민의 저력을 다시금 확인한 한 해였습니다. 국회는 국민께서 보여주신 뜻을 깊이 새기며, 국민주권의 가치를 단단히 세우고 국민의 삶으로 증명되는 민주주의를 구현하는 데 책임을 다하겠습니다.

새해를 시작하는 설렘 한편으로 무거운 마음 또한 있으실 것입니다. 12.3 비상계엄 1년이 지났지만, 주요 책임자에 대한 1심 재판조차 끝내지 못한 채 새해를 맞았습니다. 이를 둘러싼 정치적 대립이 계속되는 가운데 시급한 민생과 경제 과제가 뒤로 밀리고도 있습니다. 불안과 혼란, 피로감을 호소하는 국민께 안타깝고 송구한 마음입니다.

지난 연말 국회는 신속하고 엄정한 사법절차를 요구하는 국민의 뜻에 따라 관련 입법을 마무리했습니다. 새해에는 사법 정의가 온전히 실현되고, 그 바탕 위에서 사회적 신뢰가 회복되어 국가적 역량이 하나로 모일 수 있기를 기대합니다.

사회를 변화시켜야 한다는 국민적 요구가 높습니다. 2026년은 위기 극복을 넘어 미래를 위한 대전환의 디딤돌을 놓는 한 해가 되어야 합니다. 우선, 성장의 불씨를 살리고 격차를 줄여야 합니다. "경제지표는 좋아졌다는데 사는 게 왜 이리 팍팍하냐"는 분들이 많습니다. 지난해 수출이 역대 최고를 기록했고 올해 경제성장률도 상승할 것으로 전망되고 있습니다. 그러나 고환율이 이어지면서 대기업과 중소기업, 수출과 내수, 산업간 성장 격차는 커질 것으로 우려됩니다. 고용률도 최고 수준이지만 청년 고용시장은 여전히 한겨울입니다. 업종별 고용 부진과 회복세도 갈리고 있습니다.

산업경쟁력을 강화하고 공정한 경쟁을 보장하는 제도, 불평등을 해소하는 민생 입법에 집중하겠습니다. 특히 지난해 국회 주도로 '다차원적 불평등 지수'를 개발한 만큼, 불평등 양상을 종합적으로 살펴 정책대안의 실효성을 높여갈 것입니다.

국민 삶의 지평을 넓히고 국가 경쟁력을 높이는 구조 개혁도 본격화해야 합니다. 이해관계가 복잡하고 묵은 과제인 만큼 사회적 갈등의 여지 또한 매우 큽니다. 사회적 약자를 보호하고 미래 세대에게 부담을 전가하지 않는 변화를 만들기 위해 국회가 중심을 잡겠습니다. '국회 사회적 대화'를 제도화하는 일에도 박차를 가해, 갈등조정·정책조정의 플랫폼으로서 적극적 역할을 하겠습니다. 40년 가까이 묵은 과제, 개헌의 물꼬를 트는 일도 중요합니다. 6월 전국동시지방선거에 맞춰 하나라도 합의할 수 있는 것부터, 개헌의 첫 단추를 끼우는 해로 만들어야 하겠습니다.

국민의 삶을 지키고 대한민국을 미래로 나아가게 하는 일, 국회가 그 역할을 더 잘 해내기 위해서 역량과 신뢰를 높이는 노력도 함께할 것입니다. '국민 눈높이에 맞는 국회, 일 잘하는 국회, 삼권분립을 강화하는 국회'를 목표로 체계 정비와 법 개정 등 국회 개혁을 본격 추진하겠습니다. 국회 의정활동의 책임성과 투명성을 높이게 될 국회기록원이 오는 2월 출범합니다. 국회세종의사당의 조감도도 상반기 중에는 선보일 수 있도록 하겠습니다.

희망은 더하고 걱정은 덜어드리기 위해 노력하겠습니다. 그러나 국회와 공공 영역의 노력만으로는 부족할 것입니다. 서로를 놓지 않는 마음이 필요합니다. 힘들다는 말에 귀 기울이고, 잠시나마 어깨를 내어주는 공동체가 되었으면 합니다. 조금 느려도, 함께 걸어가면 길은 이어집니다. 길은 늘 국민 속에 있고, 희망은 힘이 셉니다.





AD

올 한 해 모든 가정에 행복이 가득하길 바랍니다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>