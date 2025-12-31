하이컨시북스, ‘2027 코드원 생활과 윤리’ 3종 시리즈 출간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하이컨시북스(공동대표 오우석·이해원, 이하 하이컨시)의 브랜드 시대인재북스가 수능 사회탐구 과목 '생활과 윤리'의 중요성이 갈수록 커지는 가운데 수험생 맞춤형 학습 전략을 담은 '2027 코드원 생활과 윤리' 시리즈 3종을 출간했다고 밝혔다.

이번에 선보이는 교재는 ▲'2027 코드원 생활과 윤리 개념서' ▲'2027 코드원 생활과 윤리 평가원 기출해설서(연도별)' ▲'2027 코드원 생활과 윤리 평가원 기출해설서(주제별)'로 구성됐다. 개념 이해부터 기출 분석, 실전 감각 강화까지 단계별 학습이 가능하도록 설계된 것이 특징이다.

'개념서'는 최신 수능 기조에 맞춰 윤리 사상과 핵심 이론을 깊이 있게 다루며, 고난도 선지와 사고력을 요구하는 문항까지 대비할 수 있도록 구성됐다. 단순 암기를 넘어 '이해'를 중심에 둔 설명으로 1등급과 만점을 목표로 하는 수험생에게 적합하다는 평가다.

함께 출간되는 '기출해설서 2종'은 학습 목적에 따라 선택할 수 있도록 차별화됐다. 주제별 기출해설서는 최근 2021~2026학년도 평가원 기출문제를 주제별로 정리해 반복 학습에 용이하며, 연도별 기출해설서는 2017~2020학년도 평가원 기출문제를 연도별로 정리해 실제 시험 흐름에 맞춰 실전 감각을 끌어올리는 데 초점을 맞췄다. 특히 유의미한 선지에 대한 상세 해설을 제공해 오답 분석과 사고 과정 정리에 도움을 준다.

저자인 코드원은 생활과 윤리를 암기 과목이 아닌 '이해 중심 과목'으로 재정의해 온 집필진이다. 평가원 기출을 단순 문제 풀이가 아닌 출제 의도와 사고 구조를 분석하는 자료로 바라보며, 흔들리지 않는 판단 기준을 세우는 데 집중해왔다. 개념과 기출을 유기적으로 연결한 학습 구조를 통해 안정적인 1등급과 만점을 동시에 겨냥할 수 있는 교재를 지향한다.

저자 코드원은 "생활과 윤리는 많이 아는 과목이 아니라 정확히 이해하면 끝까지 흔들리지 않는 과목"이라며 "이 교재는 문제를 푸는 요령보다 평가원이 무엇을 묻고 있는지를 스스로 판단할 수 있게 만드는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.

하이컨시 관계자는 "생활과 윤리는 단순 문제풀이보다 개념 이해와 평가원 출제 의도를 정확히 파악하는 것이 핵심"이라며 "이번 3종은 학습 단계별로 필요한 콘텐츠를 명확히 구분해 수험생들이 자신의 수준과 목표에 맞춰 효율적으로 활용할 수 있도록 기획했다"고 말했다.





한편, 2027 코드원 생활과 윤리 시리즈 3종은 시대인재북스 공식 홈페이지와 교보문고, 예스24 등 전국 온/오프라인 서점에서 구매할 수 있다.





