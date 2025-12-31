한림대, 강원 지역 학부모 대상 '2022개정교육과정' 진학 특강 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보성고 배영준 교사 초청 매력적인 학생부 관리 비법 공개

“환경보다 성장에 주목하는 공정한 평가 시스템 구축할 것”

한림대학교(총장 최양희)는 강원특별자치도교육청과 함께 지난 30일 '2022 개정 교육과정과 고교학점제 도입에 따른 과목선택 및 학생부 전략 특강'을 개최했다. 이번 행사는 급변하는 교육 정책 속에서 정보 소외를 겪는 지역 학부모들의 불안감을 해소하고, 공교육 현장의 생생한 목소리를 전달하기 위해 기획됐다.

2022 개정교육과정 및 고교학점제의 이해’ 특강 현장. 한림대학교 제공

이날 특강에는 진학 지도 분야의 최고 전문가로 손꼽히는 보성고등학교 배영준 교사가 강연자로 나섰다. 배영준 교사는 고교학점제 시대에 발맞춰 '내 아이의 학생부를 어떻게 매력적으로 채울 것인가'를 주제로, 풍부한 실무 경험에서 우러나온 구체적이고 명쾌한 솔루션을 제시해 학부모들의 큰 호응을 얻었다.

특히 이번 특강은 강원특별자치도교육청과의 연계를 통해 지역 인재들이 정보 격차로 인해 꿈을 포기하지 않도록 '대학의 전문성 공유'라는 사회적 책무를 다했다는 점에서 의미가 깊다.

행사에 참여한 한 학부모는 "막연했던 고교학점제와 학생부 관리에 대해 실제적인 확신을 얻을 수 있었던 소중한 시간이었다"고 소감을 전했다.

한림대 입학처 관계자는 "우리 대학은 전국 단위 자사고부터 지역 소규모 고등학교까지 폭넓은 스펙트럼의 학생들이 지원하는 곳"이라며 "단순히 '어떤 환경에서 공부했느냐'라는 결과보다 '주어진 환경 안에서 어떻게 스스로를 성장시켰는가'를 평가하는 데 사명감을 느끼고 있다"고 강조했다.





한림대학교는 앞으로도 학생들이 스스로의 진로를 주도적으로 설계해 나갈 수 있도록 든든한 교육 동반자로서의 역할을 지속해 나갈 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

