한화시스템, ‘함정의 두뇌’ 전투체계 필리핀에 5번째 추가 수출

필리핀 함정 총 15척에 국산 전투체계 탑재

한화시스템이 필리핀 해군에 '함정의 두뇌' 전투체계(CMS)를 추가로 공급한다. 필리핀 함정 전투체계 수주는 이번이 5번째다.

한화시스템 전투체계(CMS)를 활용한 대잠전 모의 수행 장면. 한화시스템

한화시스템은 필리핀 해군의 3200t급 차기 호위함(Frigate) 2척에 약 400억원 규모의 전투체계(CMS·Combat Management System)와 전술데이터링크(TDL·Tactical Data Link)를 공급하는 계약을 체결했다고 31일 밝혔다.

함정 전투체계는 함정에 탑재된 각종 센서로 다양한 위협을 실시간으로 탐지·분석하고, 함포 및 미사일 등 다양한 무장체계에 명령을 내려 최적의 전투임무를 수행하게 하는 핵심 무기체계다. 함께 공급되는 전술데이터링크(TDL)은 해상 전력이 전술 정보를 실시간 공유해 전투 효율성을 높이는 통신체계다.

한화시스템은 지난 2017년 2600t급 호위함(Frigate) 2척을 시작으로, 2019년 필리핀 3000t급 호위함(DPCF·Del Pilar-Class Frigate) 3척의 성능개량사업에 이어 2022년 3100t급 초계함(Corvette) 2척, 2023년 2400t급 원해경비함(OPV·Offshore Patrol Vessel) 6척, 이번 3200t급 차기 호위함 2척까지 다섯번의 수출을 통해 총 15척의 필리핀 해군 함정에 국산 전투체계를 탑재하게 됐다. 이번 공급될 전투체계와 전술데이터링크는 7600여개의 도서지역으로 이루어진 필리핀의 복잡한 작전환경과 특수한 해양 안보 상황에 맞춰 제공될 예정이다.

한화시스템은 2000년 이후 전투체계를 순수 자체 기술력으로 개발해 국산화에 성공했으며, 구축함·호위함·고속정·잠수함 등 대한민국 해군이 사용하는 거의 모든 수상·수중 함정에 이를 납품하고 있다.





한화시스템 관계자는 "국산 함정 전투체계의 경쟁력을 지속 강화해 중동·동남아·미국·남미 등으로 수출 시장을 넓혀갈 계획"이라며 "대한민국 해양 안보 기여를 넘어 글로벌 해양 솔루션을 선도하는 K-방산 기업으로 도약하겠다"고 말했다. 또 "해양 전투 특성상 기존 함정과의 높은 운용 호환성이 필수적인 만큼, 한화시스템 전투체계의 추가 필리핀 수출 또한 기대된다"고 덧붙였다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

