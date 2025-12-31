대구지방보훈청, 국가유공자 주거개선 지원사업 준공식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화시스템 구미사업장 후원으로 노후주택 개보수… 보훈가족 주거환경 개선

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 최근 한화시스템 구미사업장(사업장장 김용진)의 후원으로 '2025년 국가유공자 주거개선 지원사업 준공식'을 개최했다.

대구지방보훈청이 국가유공자 주거개선 지원사업 준공식을 갖고 기념촬영하고 있다. 대구지방보훈청 제공

한화시스템 구미사업장은 2017년부터 매년 국가유공자와 보훈가족을 대상으로 상·하반기에 걸쳐 노후주택 개보수 사업을 지속적으로 후원해 오고 있다.

올해 하반기에는 2가구의 주택을 선정해 씽크대와 창호, 현관문 교체를 비롯해 지붕 수리 등 가구별 여건을 고려한 맞춤형 주거개선을 진행했다. 이 과정에는 구미종합사회복지관도 함께 참여해 국가유공자 지원에 뜻을 모았다.

이번 사업의 수혜자인 월남참전 국가유공자 정모 씨(82)와 공상군경 권모 씨(72)는 "혹한기가 오기 전 노후주택을 수리해 안전하고 쾌적한 생활을 할 수 있게 됐다"며 "오래된 집을 깔끔하게 수리해 주어 주거환경이 크게 개선됐다"고 감사의 뜻을 표했다.

한화시스템 구미사업장 관계자는 "국가유공자와 보훈가족의 헌신과 공헌에 다시 한번 깊이 감사드린다"며 "국가유공자 등의 주거환경 개선에 실질적인 도움이 될 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





김종술 대구지방보훈청장은 "국가유공자의 주거개선 등 복지사업에 적극적으로 후원해 주는 한화시스템 구미사업장에 깊은 감사를 드린다"며 "지역 기업체와 유관기관과의 협력을 강화해 나라를 위한 희생과 헌신에 보답하는 보훈 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

