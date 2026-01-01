병오년 새해 뜨거운 경쟁… '최종 3인 누구'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아이치-나고야 아시안게임 남녀 3명씩 출전

KGA 선발 기준 1순위 세계랭킹 상위 15명

병역 혜택 남자 선수 치열한 티켓 경쟁 예고

병오년 새해가 밝았다. 국내 골프계는 올해 중요한 대회를 앞두고 있다. 바로 오는 9월 막을 올리는 2026 일본 아이치-나고야 아시안게임이다.

아이치-나고야 아시안게임은 9월 19일 개막해 10월 4일 폐막하는 일정이다. 남자 골프 선수들에겐 더 중요하다. 단체전이나 개인전에서 금메달을 목에 걸면 곧바로 병역 혜택을 받을 수 있다. 선수 생활 중단 없이 투어 생활을 이어갈 수 있다. 벌써부터 필드가 달아오르고 있다. 국내 남녀 선수들은 아시안게임 티켓을 확보하기 위해 힘을 내고 있다.

김주형은 오는 9월 열리는 아이치-나고야 아시안게임에 출전하기 위해 힘을 쏟고 있다. AFP연합뉴스

아시안게임 골프 종목에는 4개의 금메달이 걸려 있다. 남녀 개인전과 단체전이다. 각 국가에서 3명씩 출전한다. 이전 대회에선 남자 4명, 여자는 3명이 나섰다. 올해 대회에도 프로와 아마추어 모두 등판이 가능하다. 한국은 역대 아시안게임에서 모두 14개의 금메달을 획득했다. 남자 6개, 여자는 8개다.

직전 대회인 2023년 항저우 아시안게임 때는 남자부 단체전에서 금메달을 합작했다. 프로 선수인 임성재와 김시우, 당시 아마추어였던 장유빈과 조우영이 태극마크를 달고 금메달을 목에 걸었다. 2010 광저우 대회 이후 13년 만에 아시안게임 골프 남자 단체전 정상에 올랐다. 임성재는 개인전에서 은메달을 추가했다.

항저우 아시안게임 여자부는 프로 선수들이 출전을 고사했다. 모두 아마추어 선수들이 출전했다. 유현조, 김민솔, 임지유가 나섰다. 여자 단체전은 태국에 이어 은메달, 개인전에선 유현조가 동메달을 따냈다. 현재 여자부 세계랭킹 상위 3명은 김효주(8위), 김세영(10위), 유해란(13위)이다. 여자 선수들은 올해도 미국여자프로골프(LPGA) 투어 일정 등을 고려해 아시안게임 등판은 쉽지 않을 전망이다.

대한골프협회(KGA)는 작년 7월 제2차 경기력향상위원회를 열고 아이치-나고야 아시안게임 국가대표 선발 기준을 정했다. 남녀 세계랭킹 한국 선수 상위 15명을 1순위 후보군으로 정했다.다. 세계랭킹 기준일은 올해 초 후보 선수 등록일로 추후 공지한다.

한국 선수 세계랭킹 15명 이내 가운데 상위 선수부터 아시안게임 출전권을 우선 부여한다. 3명이 채워지면 그 3명이 아시안게임 국가대표로 출전한다. 만일 한국 선수 세계랭킹 상위 15명 가운데 아시안게임에 나가겠다는 선수가 2명 이하가 될 경우 KGA 랭킹 상위 선수에게 기회가 넘어간다. 기준은 올해 송암배 아마추어선수권대회부터 아시안게임 최종 명단 제출 전 월요일까지다.

최대 관심사는 남자부 최종 엔트리다. 금메달을 따내면 병역 혜택이 주어지는 만큼 남자부의 경우 세계랭킹 상위권의 프로 선수들이 아시안게임에 나갈 가능성이 커졌다. 현재 세계랭킹 기준 3명은 41위 임성재, 47위 김시우, 98위 안병훈이다. 미국프로골프(PGA) 투어에서 활약하는 선수들이다. 이들은 이미 병역 문제를 해결했다. 아시안게임 출전을 포기할 수도 있다.

김성현은 세계랭킹 161위로 한국 선수 중 5번째로 높은 랭킹이다. AFP연합뉴스

세 선수 다음으로 세계랭킹이 좋은 선수는 김주형이다. 항저우 아시안게임엔 출전하지 못했지만 2024 파리 올림픽에선 태극 마크를 달았다. 당시 한국 남자 골프 역대 올림픽 최고 성적인 7위에 이름을 올렸다. 김주형은 지난해 PGA 투어 26개 대회에 출전해 AT&T 페블비치 프로암 공동 7위로 유일한 톱 10이다. 2024년 연말 남자 골프 세계 랭킹 21위였다가 지금은 107위까지 밀려났다.

그는 20세이던 2022년 특별 임시 회원 신분으로 PGA 투어 윈덤 챔피언십에서 우승했다. 한국인 역대 최연소(20세 1개월 18일) 우승 기록이다. PGA 투어에서 통산 3승을 수확했다. 시즌 초반 좋은 성적을 낸다면 아이치-나고야 아시안게임에 출격할 수도 있다.





한국 남자 골프 선수들이 2023년 항저우 아시안게임 단체전에서 금메달을 획득한 뒤 시상대에서 환호하고 있는 모습이다. 연합뉴스

그다음은 김성현이다. 세계랭킹 161위다. 2022년 PGA 콘페리(2부) 투어를 통해 미국 생활을 시작했고, 2023년 PGA 투어에 데뷔했다. 2024년에는 상금랭킹 130위로 밀려 한때 투어 카드를 잃었지만, 작년 콘페리 투어에서 포인트 랭킹 8위를 차지하며 다시 PGA 무대에 복귀했다. 최고의 무대로 돌아온 만큼 랭킹 포인트를 획득할 기회다. 김성현에 이어 한국프로골프(KPGA) 투어에서 활약하고 있는 옥태훈 177위, 이정환은 198위다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

