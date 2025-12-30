이명식 목송그룹 회장, 광주 서구에 고향사랑기부금 기탁

"지역 발전·취약계층 지원"
광주시 서구는 목송그룹 이명식 회장이 지역 발전과 취약계층 지원을 위한 고향사랑기부금 500만원을 기탁했다고 30일 밝혔다.
이명식 회장은 목송산업개발㈜, 목송엘리베이터㈜ 등 지역 기반의 종합주택관리 전문기업을 이끌며 올해 장성·영암·곡성·영광·순창 등 호남권 지자체에 잇따라 기부 활동을 펼치는 등 지역사회 공헌에 앞장서고 있다.
이 회장은 150만원 상당의 고향사랑기부 답례품 포인트도 광주전남베트남교민회(마륵동)에 다시 기부하겠다는 의사를 밝혀 선순환적 나눔 실천의 의미를 더했다.
그는 "고향사랑기부제가 지역 상생의 마중물이 되길 바란다"며 "기업이 지역과 함께 성장할 수 있도록 앞으로도 다양한 나눔을 실천하겠다"고 말했다.
김이강 서구청장은 "지역과 기업이 함께 성장할 수 있는 '착한 도시 서구'에 기부해 준 것에 대해 감사하다"며 "기부금은 서구의 사회적 취약계층을 위한 복지정책과 지역발전 사업에 소중히 활용하겠다"고 전했다.
