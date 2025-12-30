하남시, '일자리창출 우수기업' 4개사 선정…인증서·현판 수여식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 29일 시청 상황실에서 '2025년 일자리창출 우수기업 인증서 및 현판 수여식'을 개최했다고 30일 밝혔다.

이현재 하남시장(가운데)이 지난 29일 시청 상황실에서 '2025년 일자리창출 우수기업 인증서 및 현판 수여식'을 개최하고 있다. 하남시 제공

이번에 선정된 우수기업은 ▲영진앵글㈜ ▲㈜루시드네트웍스 ▲동진토건㈜ ▲레보딕스㈜ 등 총 4개 사다. 이들 기업은 어려운 경제 여건 속에서도 고용 성장과 지역 경제 활성화에 기여한 점을 높이 평가받았다.

특히 올해 심사에는 '블라인드 정성평가'를 전격 도입해 단순 수치를 넘어 기업의 실질적이고 지속적인 고용 창출 능력을 투명하게 평가했다. 또한 제도를 개편해 근로자 수에 따라 2000만원에서 최대 4000만원까지 근무환경 개선 지원금을 차등 지급하며 실효성을 높였다.

선정된 기업은 2년의 인증기간 동안 ▲기업지원시책 참여시 우대 ▲지방세 세무조사 3년 유예 ▲공공구매 시 우선 구매 ▲공영주차장 주차요금 감면 등 다양한 인센티브를 제공받는다.





이현재 하남시장은 "어려운 시기에 소중한 일자리를 만들어주신 대표님들이야말로 하남의 진정한 자랑"이라며 "앞으로도 기업하기 좋은 환경을 조성해 양질의 일자리가 창출될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

