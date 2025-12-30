민주 "쿠팡 국정조사 요구서 제출 예정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주 "국정조사 여야 합의로 추진되기를 촉구"

더불어민주당은 개인정보 유출 사태를 빚은 쿠팡에 대해 국정조사 요구서를 제출할 계획이라고 밝혔다.

연합뉴스

30일 여의도 국회에서 백승아 민주당 원내대변인은 기자들과 만나 "쿠팡이 연석 청문회에 제대로 출석도 안 하고 진상이 밝혀지지 않은 게 많아 국민의힘과 국정조사를 하게 될 것 같다"고 밝혔다. 김현정 민주당 원내대변인은 "이날 쿠팡 국정조사 요구서를 제출할 예정"이라고 부연했다.

김 원내대변인은 "6개 상임위가 연석 청문회를 진행 중인데 국민의힘 상임위로 있는 국회 외교통일위원회, 기획재정위원회, 정무위원회 중 정무위 윤한홍 위원장만 동의서를 써주지 않아 당에서 (기존 정무위 소속) 김남근 의원과 저만 과방위에 사·보임해 청문회에 참여하고 있다"고 했다.

김 원내대변인은 "국정조사에 동의하는 상황에서 이런 것들이 아쉽다는 말과 함께 국정조사는 여야 합의로 추진되기를 촉구한다"고 말했다.





이날부터 31일까지 6개 상임위는 쿠팡의 개인정보 유출, 노동환경 문제, 불공정 거래 등에 대한 연석 청문회를 진행 중이다. 그러나 쿠팡은 창업주인 김범석 쿠팡lnc 의장의 불출석, 미진한 자료 제출 등으로 비판을 받고 있다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

