착한여행, 인생의 황금기에 만나는 영혼의 순례 ‘티벳·시안 8일’ 전국 설명회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

칭짱열차와 함께하는 고산 적응형 시스템으로 더욱 건강하고 안전한 여행 실현

착한여행 ‘티벳·시안 여행’ 참여자 사진

AD

(주)착한여행에서 하늘과 가장 맞닿은 곳, 신비로운 영혼의 땅 티벳과 실크로드의 관문 시안을 잇는 '나를 찾는 순례길 여행: 티벳·시안 8일' 상품을 새롭게 선보였다. 이번 상품 출시를 기념하여 오는 2026년 1월, 서울을 비롯한 전국 4개 도시에서 여행 설명회를 개최한다.

이번 상품은 한국관광공사에서 발표한 2026년 관광 트렌드인 '공간 브루잉(Spatial Brewing): 경험의 밀도를 높이는 공간의 재탄생' 개념을 여행 전반에 도입했다. 단순히 물리적인 장소를 이동하는 관광에서 벗어나, 티벳이라는 특수한 공간이 지닌 종교적 색채와 대자연의 에너지를 여행자가 온전히 자신의 감각으로 추출하고 몰입할 수 있도록 설계했다. 특히 삶의 지혜와 깊은 통찰력을 지닌 인생의 황금기를 향유하는 여행자들이 포탈라궁의 정적인 장엄함과 칭짱열차라는 이동하는 공간 속에서 변화하는 풍경을 통해, 자신의 내면과 공간을 유동적으로 연결하며 정서적 밀도가 높은 고유한 경험을 축적하도록 돕는다.

'티벳·시안 여행'의 핵심은 세계에서 가장 높은 고원지대를 달리는 '칭짱열차' 탑승이다. 고산 증세에 천천히 적응하기 위해 약 21시간 동안 기차로 이동하며 창밖으로 펼쳐지는 신비로운 고원 풍경과 탕구라 산맥의 장관을 감상할 수 있다. 이는 여행자의 컨디션을 최우선으로 고려한 착한여행만의 세심한 배려가 돋보이는 일정으로, 건강을 최우선으로 생각하는 여행자들에게 가장 안전한 고산 여행법을 제시한다.

주요 프로그램으로는 ▲유네스코 세계문화유산인 포탈라궁과 병마용갱 관람 ▲티벳 불교의 중심 조캉사원 방문 ▲에메랄드빛 성스러운 호수 얌드록쵸 투어 등이 포함되어 있다. 특히 실제 티벳 현지에서 수공예 체험 등의 전통문화 클래스를 통해 현지인들과 소통하는 로컬 투어는 일반 패키지 상품과 차별화되는 지점이다.

착한여행은 이번 출시를 기념하여 특별 할인 이벤트를 진행한다. 2026년 2월과 11월에 출발하는 일정에 한해 정상가에서 30만 원이 할인된 금액으로 예약이 가능하다. 이는 인생의 새로운 도전을 꿈꾸는 이들에게 경제적 혜택까지 더해진 절호의 기회다.

한편, 이번 여행에 관심 있는 예비 여행자들을 위한 전국 여행 설명회는 1월 11일(일) 광주를 시작으로, 1월 12일(월) 서울 관악구 착한여행 본사, 1월 13일(화) 순천, 그리고 1월 21일(수) 부산에서 각각 오후 3시에 개최될 예정이다.





AD

설명회 참가는 무료로 진행되며, 모든 참가자에게는 현장에서 음료가 제공된다. 또한 설명회 참석 후 현장에서 여행 상품을 예약하는 고객에게는 여행 필수 아이템인 '3C인증 보조배터리'를 추가 증정한다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>