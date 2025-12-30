강진군, 5·6급 전보 인사 단행…기획·인구정책 전진 배치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 강진군이 30일자로 5급·6급 전보 인사를 단행했다. 기획·인구정책 분야에 핵심 보직을 배치하고, 현장 행정 강화를 위한 읍면 인사를 함께 조정한 것이 이번 인사의 특징이다.

강진군에 따르면 군은 민선 8기 주요 사업 추진과 조직 운영 효율화를 위해 5급·6급 전보 인사를 실시했다.

5급 사무관급에서는 변근영 사무관이 기획홍보과장으로 이동했고, 이재이 신전면장과 김대근 민원봉사과장이 보임됐다. 인구 감소 대응과 조직 개편 흐름 속에서 정정희 사무관이 인구정책과장 직무대리로 발령된 점이 눈에 띈다.

6급 팀장급 인사에서는 실무 배치를 중심으로 조정이 이뤄졌다. 오수미 인구정책과 음식타운조성팀장, 유금랑 세무회계과 세정팀장 등 주요 보직 이동이 있었고, 읍·면 행정 강화를 위한 부면장·팀장 전보도 포함됐다.





군 관계자는 "인재를 적재적소에 배치해 행정 효율성을 높이고, 군민이 체감할 수 있는 정책 추진 속도를 높이겠다"고 말했다.





