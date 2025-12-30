광주·전남 행정통합, ‘공동 추진기획단’ 논의 본격화

전남도 기획단 선언…광주시 “오늘이라도 만나자”

김영록 “인센티브·특별법 검토”…통합 논의 재시동

강기정 “기능통합 넘어서 행정통합 절차 검토 시점”

광주·전남 행정통합 논의가 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 전남도가 '행정통합 추진기획단' 구성을 공식화하자 강기정 광주시장은 "오늘이라도 만나 논의를 시작하자"며 공동 기획단을 제안했다. 같은 날 김영록 전남지사는 정부 인센티브와 특별법 가능성을 언급하며 "AI·에너지 시대 대부흥을 위한 통합 논의를 본격화하자"고 밝혔다. 두 단체장의 입장이 이어지면서 기능통합 단계에 머물던 논의가 행정통합 절차 검토로 움직이는 흐름이 나타나고 있다.

왼쪽부터 강기정 광주시장과 김영록 전남지사.

AD

강기정 시장은 30일 광주시청 브리핑룸에서 "김영록 지사가 '광주·전남 행정통합 추진기획단' 구성을 언급한 만큼 광주도 머뭇거릴 이유가 없다"며 "공동 추진기획단을 구성해 절차를 바로 논의하자. 오늘 밤이라도 만나겠다"고 말했다. 이어 "행정통합은 상호 신뢰와 교류, 공동의 성과가 있어야 가능한 어려운 일"이라며 "그동안 산업·교통·인재를 연결하는 광역연합 기반을 준비해왔고, 지금은 기능통합에서 행정통합으로 넘어갈 시점"이라고 했다.

강 시장은 국가AI데이터센터, 반도체 특화단지, 광주·나주 광역철도, 인공태양 연구시설 등 유치 과정에서의 행정 한계를 언급하며 "단독 대응의 한계를 확인했다. RE100 산업단지, 민·군 통합공항 등 시·도가 공동 책임을 져야 할 과제가 쌓여 있다"고 말했다. 단체장 선출 방식과 관련해서는 "지금 시·도민 관심은 누가 단체장이냐가 아니라 광주·전남이 어떻게 더 잘 살 수 있느냐에 있다"며 "단체장 문제는 마지막 단계에서 논의할 사안"이라고 선을 그었다.

같은 날 오전 도청 서재필실에서 열린 2025년 마지막 실국 정책회의에서 김영록 지사는 통합 논의를 새해 과제로 제시했다. 김 지사는 "중앙부처 업무보고를 분석해 더 많은 사업을 가져오고, 2026년 전남 자체사업도 발굴해야 한다"며 "AI·에너지 시대 광주·전남이 대부흥할 새해를 준비하자"고 말했다. 그는 "정부가 통합에 인센티브를 주겠다고 하는 상황에서 여건이 맞으면 특별자치도를 거치지 않고 대통합으로 갈 수도 있다"고 언급했다.

김 지사는 2021년 통합 용역 추진 당시 반대와 동력 부족으로 논의가 중단됐던 사례를 언급하며 "이번에는 다르다. 3월 초 특별법 제정 가능성이 열려 있고, 통합하면 더 많은 것을 얻을 수 있다. 통합된 시·도와 되지 않은 시·도 간 격차는 커질 것"이라고 말했다. 업무보고에서는 ▲서울특별시에 준하는 지위·조직 특례 ▲지방교부세·소비세 추가 배분 ▲공공기관 우선 이전 ▲광역특별계정·지특회계 자율계정 단계적 확대 ▲권역별 성장엔진 지정 ▲국가산단·AI데이터센터·RE100 기반 전력산업 육성 등이 제시됐다.





AD

김 지사는 "광주는 고급 인력과 기술력이 강하고 전남은 재생에너지가 풍부하다. 인위적으로 갈라진 40년을 넘어 유기적으로 협력해야 한다"며 광주·전남 행정통합 추진기획단 설치와 과거 용역보고서 재검토, 타 광역단체 사례 검증 등을 지시했다. 아울러 "신규 업무를 개발해 도민이 체감하는 성과를 만들자"며 AX 프로젝트 유치, 군공항 이전사업 계획, 방역·안전 관리 강화 등을 주문했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>