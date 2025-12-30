[신년사]송병준 벤처기업협회장 "새로운 30년의 출발…스케일업 집중할 때"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"벤처는 결핍 속에서도 혁신 꽃피워"



송병준 벤처기업협회 협회장이 대전환의 시대 속 벤처기업의 도전정신과 혁신을 강조했다.

송 회장은 30일 신년사를 통해 "2026년은 새로운 벤처 30년의 출발점이자 '벤처 4대 강국'을 향한 중요한 전환점"이라며 "이제는 벤처기업의 성장과 스케일업에 보다 분명히 집중해야 할 시점"이라고 말했다.

송병준 벤처기업협회장. 벤처기업협회

그는 "인공지능(AI)과 딥테크 기술의 비약적인 발전은 산업의 경계를 허물며 우리에게 새로운 기회를 열어주고 있지만 동시에 고환율·고금리 등 글로벌 불확실성의 확대, 지정학적 갈등, 저성장·내수 침체 등 복합적인 위기 또한 우리 앞에 놓여 있다"고 진단했다.

그러면서 "벤처의 역사는 언제나 '결핍' 속에서 '혁신'을 꽃피워온 과정"이라며 "불확실성이 커질수록 우리 벤처기업은 더욱 유연하고 민첩하게 위기를 기회로 바꿔 왔고 앞으로도 그럴 것"이라고 말했다.

송 회장은 추진해야 할 핵심 과제로 ▲벤처금융의 확장 ▲글로벌 스탠더드에 부합하는 규제 환경 조성 ▲혁신 성장을 뒷받침할 노동 유연성 확보 ▲회수 시장 활성화 등을 꼽았다. 그는 "양적 성장을 넘어 기술 경쟁력과 글로벌 진출 역량을 갖춘 질적 성장이 뒷받침될 때 대한민국 벤처기업은 세계 시장에서 당당히 경쟁할 수 있다"고 했다.

송 회장은 "협회는 급변하는 산업 환경 속에서 혁신 산업을 대표할 수 있는 회원사 저변을 보다 신속히 확대해 추진하겠다"며 "인공지능 전환(AX)을 통한 디지털 역량 제고, 글로벌 시장 진출 뒷받침, 핵심 인재 연결 등 기업 현장의 요구에 부합하는 맞춤형 지원 체계를 단계적으로 고도화하겠다"고 강조했다.





이어 "거친 파도가 몰려와도 우리는 늘 그래왔듯 '혁신'이라는 무기로 당당히 돌파해낼 것"이라며 "벤처기업인 여러분이 흘린 땀방울이 정당한 결실로 이어질 수 있도록 가장 가까운 곳에서 함께 뛰는 동행자가 되겠다"고 덧붙였다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

