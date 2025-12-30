한투 "IMA 1호상품, 개인투자자 인당 평균 4300만원 투자"

한국투자증권이 출시한 국내 1호 종합투자계좌(IMA) 상품에 가입한 개인투자자들이 인당 약 4300만원을 투자한 것으로 나타났다. 모집 직전 계좌를 개설한 고객도 1800명을 웃돌아, IMA를 계기로 신규 고객의 실질적 자금 유입이 확인됐다는 평가다.

한국투자증권은 IMA 1호 상품의 모집 신청 고객 데이터를 분석한 결과, 비대면 채널을 중심으로 한 참여 확대와 함께 신규 고객 유입, 다양한 투자금액대의 고른 분포가 확인됐다고 30일 밝혔다.

지난 23일 마감한 이번 모집에는 개인 고객 2만239명이 참여했으며, 총 모집액 1조590억원 가운데 개인 투자자 모집금액은 8638억원으로 집계됐다. 개인투자자 1인당 평균 투자액은 약 4300만원이다. 가입 채널별로는 온라인(스마트폰 등 비대면) 가입 고객이 87.7%로 대부분을 차지했다. 다만 금액 기준으로는 온라인 비중이 40.6%로, 상대적으로 큰 규모의 투자는 영업점 방문 등 오프라인 거래를 통해 이뤄진 것으로 나타났다.

AD

신규 고객 및 자금 유입도 확인됐다. 모집일 직전인 12월 15일 이후 계좌를 개설한 신규 고객은 1830명으로 집계됐다. 12월 15일 이후 한국투자증권 계좌에 들어온 자금의 90% 이상을 IMA에 투자한 고객 역시 1만133명에 달했다. 한국투자증권 관계자는 "IMA 상품을 계기로 신규 고객의 실질적인 자금 유입이 이뤄졌다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.

연령대별로는 50대가 33%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 60대 24%, 40대 18%가 뒤를 이었다. 이어 70대 이상이 11%, 30대 9%, 20대 이하가 5%로 집계됐다. 안정적인 자산 운용에 대한 수요가 상대적으로 높은 중장년층을 중심으로 참여가 두드러졌지만, 30대 이하도 전체의 14%를 차지했다.

투자금액 구간별로는 1000만원 미만 투자 고객이 34%로 가장 큰 비중을 차지했다. 1000만원 이상~3000만원 미만이 24.3%, 3000만원 이상~1억원 미만이 27.1%, 1억원 이상~3억원 미만이 12.7%, 3억원 이상~10억원 미만이 1.6%, 10억원 이상이 0.3%로 나타났다. 고액 자산가 외에도 다양한 투자 규모의 개인 투자자들이 폭넓게 참여한 것으로 분석된다.

이와 함께 IMA 가입 고객의 기존 투자 경험을 분석한 결과, 국내채권 투자 경험 보유 비중이 47.3%로 가장 높았다. 펀드 투자 경험도 일반 투자자 평균 대비 높은 것으로 나타났다. 반면 RP(5%) 등 단기성 상품의 투자 경험 비중은 상대적으로 낮았다. IMA가 단순한 예금 대체 수단보다는 중·장기 관점에서 포트폴리오 내 한 축으로 편입되는 '자산배분형' 상품으로 인식되고 있으며, 단기 회전 목적보다는 안정적 운용과 분산투자 수요를 중심으로 선택된 것으로 풀이된다.





AD

김성환 한국투자증권 사장은 "참여 채널과 투자 규모, 연령대, 기존 투자 경험 등 여러 지표에서 IMA 투자자의 특성이 입체적으로 확인됐다"며 "이는 다양한 투자 니즈를 충족시켜 온 한국투자증권의 자산관리 역량이 반영된 결과로 보고 있으며, 확인된 수요와 고객 특성을 바탕으로 운용과 상품 설계를 고도화하고 시장에 제도와 상품이 자리 잡을 수 있도록 하겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>