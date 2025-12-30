유재석, 9번째 MBC 연예대상…통산 21번째 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"30번째 대상 목표로 노력할 것"

방송인 유재석. MBC 제공

방송인 유재석이 통산 21번째 대상 트로피를 수상했다.

유재석은 29일 진행된 '2025 MBC 방송연예대상'에서 대상과 올해의 예능인상을 받았다. 이번 수상으로 그는 MBC에서만 총 9차례 대상을 기록하게 됐다. 이는 종전 본인의 최다 수상 기록이었던 'SBS 연예대상'(8회) 기록을 넘어선 성과다.

유재석은 수상 소감에서 "첫 대상을 받은 2005년 이후 21번째 대상을 2025년에 받게 됐다"며 "미래를 장담할 수는 없지만 대상 30개를 채울 때까지 노력해 보겠다"고 밝혔다.

유재석은 지난 25년간 '목표달성! 토요일-스타 서바이벌 동거동락', '느낌표-책책책 책을 읽읍시다', '공감토크쇼 놀러와', '무한도전', '놀면 뭐하니?' 등 MBC 주요 예능 프로그램에 출연하며 활동해왔다.

이날 시상식에서는 유재석을 비롯해 전현무·기안84·김연경·장도연 등 5명이 대상 후보 격인 '올해의 예능인상'을 수상했다.





'신인감독 김연경'이 '올해의 예능 프로그램상' 등 총 6관왕을 차지했으며, 지난 9월 타계한 코미디언 고(故) 전유성에게는 한국 예능 발전에 기여한 공로로 공로상이 수여됐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

