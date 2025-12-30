춘천시, 국제도시화위원회 하반기 회의 개최…국제교류협력 현황 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중장기 계획 수립 연구용역 중간보고 공유

전문가 자문 통해 향후 정책 방향 논의

강원도 춘천시(시장 육동한)는 30일 시청 다목적회의실에서 2025년 하반기 국제도시화위원회 회의를 개최했다.

춘천시(시장 육동한)가 30일 시청 다목적회의실에서 2025년 하반기 국제도시화위원회 회의를 개최하고 있다. 춘천시 제공

이날 회의에는 내부위원을 비롯해 대학, 연구기관, 국제협력, 산업, 교육 분야 전문가 등 위원들이 참석했다. 회의에서는 국제교류협력 및 외국인정책과 관련한 업무 추진 현황과 향후 계획을 보고하고 중장기 계획 수립을 위한 연구용역 중간보고를 바탕으로 정책 방향에 대한 자문과 의견수렴을 진행했다. 또 국제도시화위원회 위원에 대한 위촉장 수여도 함께 진행됐다.

국제도시화위원회는 국제교류협력과 외국인정책 전반에 대해 전문가 자문을 제공하는 기구다.





춘천시는 이번 회의에서 제시된 의견을 바탕으로 2026년 국제교류협력 사업과 외국인정책을 구체화해 나갈 계획이다. 시 관계자는 "국제도시화위원회를 통해 국제교류협력과 외국인정책 전반을 점검하고, 중장기 계획 수립 과정에서 현장의 의견을 충분히 반영해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

