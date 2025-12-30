구리시, 수택동 ‘검배 공영주차장’ 준공…1월 말까지 무료 개방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, 97면 규모 ‘검배 공영주차장’ 건립

전기차 충전시설 등 복합 기능

경기 구리시(시장 백경현)는 수택동 일대의 극심한 주차난을 해소하고 시민 편의를 증진하기 위해 '검배 공영주차장'을 건립하고 지난 29일 준공식을 개최했다고 30일 밝혔다.

백경현 구리시장이 수택동 일대의 극심한 주차난을 해소하고 시민 편의를 증진하기 위해 '검배 공영주차장'을 건립하고 지난 29일 준공식을 개최하고 있다. 구리시 제공

검배 공영주차장은 구리시 수택동 일원 검배근린공원 내에 있으며, 총면적 3737㎡, 지상 3층 규모로 총 97면의 주차 공간을 갖춘 공영주차장이다. 지난 2023년 8월 착공해 올해 11월 준공됐으며, 총사업비 121억원이 투입됐다.

특히 이번에 조성된 검배 공영주차장은 단순한 주차 공간을 넘어 전기차 충전시설 5기 설치와 시민 편익 시설 도입 등 친환경·복합 기능을 갖춘 생활 밀착형 공공시설로 조성됐다. 이를 통해 인근 주택가와 상권의 만성적인 주차 불편을 해소하고, 지역 상권 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다.

그동안 수택동 일대는 다세대·연립주택이 밀집해 있음에도 주차 공간이 부족해 주민 불편이 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 인창천 생태하천 복원 사업 추진에 따라 복개 구조물 위에 설치된 기존 공영주차장이 단계적으로 철거될 예정인 만큼, 검배 공영주차장 개장은 생활환경 개선과 교통질서 확립에 실질적인 도움이 될 것으로 보인다.

시 관계자는 "검배 공영주차장은 단순히 차량을 주차하는 공간을 넘어 주민 생활의 불편을 덜고 지역에 활력을 더하는 생활 밀착형 공공시설"이라며 "앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 주차 환경 개선과 도시 기반 시설 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 구리시는 검배 공영주차장을 지역 주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 2026년 1월 31일까지 약 한 달간 무료로 임시 운영한 뒤, 2026년 2월부터 유료로 정상 운영에 들어갈 예정이다. 구리시는 앞으로도 주차난 해소를 위해 공영주차장 확충 등 주민 중심의 교통정책을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

