하나손보, '신경인지기능검사 지원비' 특약 6개월 배타적 사용권 획득

하나손해보험이 '하나더넥스트 치매간병보험'에 신규로 개발한 '신경인지기능검사 지원비 보장 특약'으로 6개월간 배타적 사용권을 획득했다고 30일 밝혔다.

이번 특약은 치매로 진단되기 전 단계에서 시행되는 신경인지기능검사 비용을 보장하는 게 특징이다. 기억력 저하를 단순한 노화로 넘기지 않고 필요한 검사를 조기에 받을 수 있도록 돕기 위해 개발됐다.

신경인지기능검사는 기억력, 판단력, 집중력 등 인지 기능 전반을 평가하는 검사다. 치매를 비교적 이른 시점에 발견하고 이후 치료와 관리 방향을 설정하는 데 활용된다. 의료 현장에서는 이러한 검사를 통해 조기에 관리할 경우 증상 악화를 늦추는 데 도움이 될 수 있다는 점이 지속적으로 제기돼 왔다.

하나손보는 이러한 니즈를 반영해 정상 노화와 경도인지장애를 구분하는 데 필수적인 검사에 보험 보장을 연계했다. 해당 특약은 보험 가입 후 1년이 지난 뒤 의료진의 필요 소견에 따라 경도인지장애 또는 치매의 진단 및 치료를 목적으로 급여 대상 신경인지기능검사를 받은 경우 최초 1회에 한해 보험금을 지급하는 구조다.

보장 대상 검사에는 서울신경심리검사, CERAD-K(한국형 치매 진단평가), LICA 노인인지기능검사 등 의료 현장에서 치매 진단과 인지 기능 평가에 활용되는 주요 검사 도구들이 포함된다. 이를 통해 가입자는 치매 진단 이전 단계에서 발생하는 검사 비용 부담을 덜 수 있다.





하나손보의 하나더넥스트 치매간병보험은 검사 단계부터 진단비, 통원비, 입원일당, 표적치매약물 허가 치료비까지 치매 전 과정을 아우르는 보장 체계를 구축하고 있다. 대교 뉴이프와 업무협약을 통해 선보인 경도인지장애 방문 인지교육 제공형 특약은 업계 최초 상품으로 지난 8월에 6개월 배타적 사용권을 부여받았다. 최근에는 표적치매약물 허가 치료비 특약을 추가하며 치매 보장 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

