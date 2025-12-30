용인 보정동 푸르내근린공원, 재정비 마치고 개방

X-Park장 리모델링…맨발길도 갖춰
경기도 용인시는 기흥구 보정동 1180 일원 푸르내근린공원 재정비 사업을 마무리하고 시민에게 개방했다고 30일 밝혔다.
시는 재정비 사업을 통해 'X-Park장'과 광장을 개선하고, 맨발길을 조성했다.
'X-Park장'의 경우 전면 리모델링을 거쳐 면적을 늘리고, 이용자들의 충돌사고를 방지하기 위해 안전거리를 확보하고 동선을 정비했다. 또 기존의 시설 일부를 철거하고 기물 배치를 재구성해 초보자부터 상급자까지 이용할 수 있도록 했다.
공원 중심부의 광장도 공간을 확장하고, 바닥을 재포장했다. 광장에는 앉음벽과 퍼걸러 등 휴게시설을 마련해 시민들이 편안하게 머무를 수 있도록 배려했다.
공원에는 200m 길이의 맨발길도 새로 갖췄다. 맨발길에는 흙먼지털이기, 세족장, 청소도구함 등 부대시설도 설치했다.
이상일 용인시장은 "이번 재정비로 푸르내근린공원은 다양한 활동을 즐길 수 있는 복합 여가 공간으로 탈바꿈했다"며 "청년들의 방문 증가로 주변 상권에도 활력을 불어넣을 것으로 기대된다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
