병무청, 내년 산업지원인력 6300명 배정

병무청은 2026년 전문연구요원 및 산업기능요원과 승선근무예비역으로 편입할 수 있는 인원 6300명을 병역지정업체 및 해운·수산업체에 배정했다고 30일 밝혔다.

병무청에 따르면 전문연구요원은 배정인원 2300명 중 박사과정에 1100명을, 석사학위 이상 전문연구요원 1200명을 기업부설연구소에 배정했다. 산업기능요원은 배정인원 3200명 중 기간산업분야에 2875명, 방위산업분야에 55명, 농어업분야에 270명을 배정했다.

특히 내년에는 저탄소 인증 및 소재·부품·장비 전문기업 뿐만 아니라 첨단전략산업분야 인증기업에 올해보다 200명 늘어난 500명을 우대 배정해 국가중점육성산업 발전에 기여토록 했다.

승선근무예비역은 배정인원 800명 중 해운업체에 747명, 수산업체에 53명을 배정했다. 내년 국가필수선박을 관리·운영하는 업체에 필요인원을 우선 배정하고, 권익보호 우수업체 등을 우대해 배정했다. 2027년 배정부터는 해양전문인력 양성을 통해 해운 경쟁력 강화에 기여하기 위해 배정인원을 1000명으로 증원할 예정이다.





홍소영 병무청장은 "앞으로도 인공지능(AI), 방위산업 등 중점육성분야에 전문·산업인력을 지속 지원하고 전략산업 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

