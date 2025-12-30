광주 서구, 안전신문고 업무평가서 '최우수'

안전신고 수용·조치율 등 심사
광주시 서구가 3년 연속 1위 '2025년 안전신문고 업무평가'에서 최우수 자치구로 선정됐다.
30일 서구에 따르면 광주시가 주관한 이번 평가는 광주 지역 5개 자치구를 대상으로 ▲안전신고 수용 및 조치율 ▲주민 안전신고·참여비율 ▲안전모니터봉사단 신고·참여 실적 ▲자치구 자체 신고 포상금 규모 등 4개 항목을 종합적으로 심사해 최종 결정됐다.
서구는 생활 속 위험 요소 약 3만건을 안전신문고를 통해 신청받아 신속하게 처리했으며 안전 신고 수용률 84.6%, 조치 완료율 83.8%를 기록하는 등 적극적인 현장 대응으로 높은 평가를 받았다.
특히 안전신문고에 대한 적극적인 홍보와 총 600만원 규모의 안전신문고 포상제 운영 등을 통해 주민들의 자발적인 참여를 유도하고 안전 문화 확산에 기여했다.
또 안전모니터단과 함께 '안전 점검의 날' 등 다양한 캠페인도 펼쳐 생활 속 안전 위험 요소를 선제적으로 발굴·개선했다.
김이강 서구청장은 "이번 수상은 주민과 안전모니터단, 공직자가 함께 이뤄낸 값진 성과이다"며 "앞으로도 안전신문고를 중심으로 '내 곁에 안전서구' 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
