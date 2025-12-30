조국 “尹어게인 외친 사람이”…이혜훈 지명 두고 광주 정가 충돌

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국혁신당 공개 비판에 민주당 광주시당

“정치 공방 아닌 인사 검증으로 접근해야”

조국혁신당 조국 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표가 이혜훈 전 미래통합당 의원의 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자 지명에 대해 "환호할 수 없고 박수 칠 수 없다"고 비판한 가운데, 더불어민주당 광주시당은 "정책과 전문성 중심의 검증이 필요하다"며 정치적 공방 확대를 경계했다.

30일 아시아경제 취재를 종합하면 조 대표는 전날 고 안성례 오월어머니집 초대 관장 빈소를 조문한 뒤 기자들과 만나 "대선 전 내란과 계엄에 맞서 함께 싸웠던 야 4당의 공개 약속이 있었는데, 이를 준수하고 실천하는 일은 지연되거나 미뤄지고 있는 것 같다"고 말했다. 이어 "내란과 계엄을 옹호하고 '윤어게인'을 외친 사람에게 나라의 곳간을 맡긴다는 점에서 환호할 수 없다고 생각한다"고 했다.

조 대표는 또 "이혜훈 지명자는 분위기에 휩쓸려 해당 집회에 갔다고 해명했지만, 일국의 국무위원이 될 사람이 그런 판단 능력을 보였다는 점은 의심스럽다"고 말했다. 그러면서 "국민의힘 내부에서도 이 지명자에 대한 비판의 목소리가 높다는 이야기를 들었다"며 "내란 본당인 국민의힘이 그런 말을 할 자격이 있는지도 지적하고 싶다"고 했다. 그는 "향후 이 지명자가 민주공화국의 원칙을 준수하는 사람인지, 자신의 자리를 탐하는 사람인지, 전문 능력이 어떠한지는 철저히 검증돼야 한다"고 밝혔다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 과거 발언에 대해 사과하고 있다. 이 후보자는 "내란은 민주주의를 파괴하는 불법적 행위"라며 "그러나 당시에는 내가 실체를 제대로 파악하지 못했다"고 사과했다. 연합뉴스

이에 대해 민주당 광주시당은 논평을 내고 "기획예산처 장관 후보자에 대한 평가는 국정 철학과 재정 운용 전문성, 국정 수행 능력을 중심으로 이뤄져야 한다"고 밝혔다. 이어 "특정 집회 참석 이력에 대한 정치적 해석에만 매달리는 접근은 인사 검증의 본질을 흐릴 수 있다"고 지적했다.





광주시당은 또 "후보자의 과거 행보에 대한 문제 제기는 인사청문회를 통해 본인의 인식과 판단, 민주 헌정 질서에 대한 입장을 확인하는 방식으로 다뤄져야 한다"며 "연대와 협력은 국정 운영 방향과 정책에 대한 합의를 의미하는 것이지, 대통령의 헌법상 인사권을 제한하는 약속으로 해석될 수는 없다"고 밝혔다. 아울러 "지역적 상징성이 큰 조문 자리에서 인사 문제를 정치적으로 확장해 언급한 방식은 불필요한 논쟁을 낳을 수 있다"고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

