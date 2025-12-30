[오늘의신상]CU, '붉은 말의 해' 당근 간편식 시리즈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

말의 주식 '당근' 활용한 간편식 선봬

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 2026년 붉은 말의 해를 맞아 당근을 활용한 간편식 시리즈 4종을 한정 출시한다고 30일 밝혔다.

붉은 말 당근 간편식은 말의 주식인 '당근'을 주재료로 활용했다. 도시락, 삼각김밥, 김밥, 샌드위치 4종으로 고객 선호도가 가장 높은 카테고리로 구성해 식사 수요를 겨냥했다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 2026년 붉은 말의 해를 맞아 당근을 활용한 간편식 시리즈 4종을 한정 출시한다고 30일 밝혔다. BGF리테일 제공

대표 상품인 '붉은말 킬바사 정식'은 당근을 넣은 당근계란밥 위에 말발굽 모양의 킬바사 소시지 한 개를 통째로 올렸다. '붉은말 당근 명란마요 삼각김밥'은 마늘당근밥에 명란마요 토핑을 넣어 고소한 풍미를 살렸다. '붉은말 당근 라페 김밥'과 '붉은말 당근 라페 샌드위치'는 가볍고 균형 잡힌 식사를 원하는 고객을 겨냥한 상품이다.

최근 편의점 간편식 시장에서는 스토리를 담은 상품이 주목받고 있다. 실제로 지난 2일 CU와 CJ제일제당이 비비고의 만두를 활용해 내놓은 '비비고 왕교자 간편식 시리즈'는 출시 한 달 만에 35만 개 이상 판매됐다. 지난 16일부터 전개한 동절기 시즌 전용 '스스스 딸기 샌드위치'는 출시 2주 만에 15만 개가 팔렸다.





김배근 BGF리테일 간편식품팀장은 "새해를 맞아 상징성과 재미를 함께 담은 간편식을 통해 고객에게 색다른 경험을 전하고자 했다"며 "콘셉트와 스토리가 있는 상품에 대한 소비가 두드러지는 트렌드에 맞춰 앞으로도 다양한 아이디어를 담은 간편식을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

