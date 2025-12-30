영등포구, 권익위 청렴도 평가 2년 연속 2등급…구정 신뢰도 향상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 69개 자치구 중 상위권 평가

서울 영등포구(구청장 최호권)가 국민권익위원회 '2025년 공공기관 종합청렴도 평가'에서 2년 연속 2등급을 받았다.

종합청렴도 평가는 청렴체감도(구민·직원 설문), 청렴노력도(반부패 정책 실적), 부패 실태(부패 사건 발생 감점)를 종합해 1등급부터 5등급까지 산정된다.

출근길 청렴캠페인 모습. 영등포구 제공.

구는 전국 69개 자치구 중 상위권 성적을 거뒀다. 서울시 25개 자치구 중 종합청렴도·청렴체감도·청렴노력도 세 지표 모두 2등급 이상을 받은 곳은 영등포구를 포함해 5곳에 불과했다.

특히 모든 지표가 전년 대비 개선됐다. 청렴체감도는 외부(구민·민원인)와 내부(직원) 평가 모두 점수가 올라 대내외 인식이 함께 개선된 것으로 나타났다.

청렴노력도는 전년 대비 4.5% 상승했다. '기관장의 관심과 노력', '부패 취약분야 개선' 등에서 높은 평가를 받았다. 부패 사건 발생에 따른 감점은 없었다.

구는 올해 민관 협력 '청렴클러스터', '어울림 청렴골든벨', '청렴콘서트' 등 참여형 프로그램을 운영했다. 또 익명 신고채널 '청렴톡'을 운영하고 상호존중 조직문화를 조성하는 등 청렴 실천 분위기를 정착시켰다.





최호권 영등포구청장은 "대내외 모두 영등포구를 바라보는 청렴 수준이 올라갔다는 점에서 의미 있는 결과"라며 "앞으로도 전 직원이 구민의 눈높이에서 공정하고 투명한 행정을 실천해 나가겠다"고 말했다.





