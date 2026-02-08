롯데하이마트, 설·신학기 '광(光)세일'…"인터넷 최저가 수준"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월 말까지 전국 300여개 매장서 행사



롯데하이마트는 이달 말까지 전국 300여개 매장에서 설 명절·새학기 시즌 타깃 '광(光)세일'을 이어간다고 8일 밝혔다.

설 명절을 위한 주방·생활가전 행사상품은 인터넷 최저가 수준에 마련했다. 바디프랜드 안마의자 '팔콘 SV' 310만원, '카르나로보' 230만원, 코지마 안마의자 '더블모션' 288만원, 에코백스 로봇청소기 'X8 프로옴니' 89만원, 샤크 무선 청소기 '에보 파워 시스템' 39만9000원 등이다.

롯데하이마트 광(光)세일. 롯데하이마트 제공

쿠쿠 '트윈프레셔 6인용' 43만9000원, 해마루 '대형 잔치팬' 6만9000원, 안방 '무연그릴' 17만9000원, 신일 '4.5ℓ 대용량 믹서' 10만9000원 등 설 연휴 고객 수요가 높을 것으로 기대되는 행사 상품도 인터넷 최저가 수준에 제공한다.

새 학기를 앞두고 IT가전도 인기 상품 중심으로 상품 할인, 캐시백, 사은품 증정 등 다양한 혜택을 마련했다. 대표 행사상품은 삼성전자 '북5 PRO 360', '북5 PRO', LG전자 '그램 PRO 360', '그램 PRO', '그램 AI' 등이다. 각각 삼성 제휴카드와 신한 제휴카드로 구매 시 최대 10만원 캐시백 혜택을 제공한다.

애플 행사상품은 매장에서 고등학생, 대학생 인증 시 특별 행사가에 제공한다. 가격 할인 외에 아이패드 필기 앱 '굿노트' 6개월 무료 이용권을 대학생과 고등학생 고객에게 제공한다.

예비 신혼부부 고객 대상 '웨딩 프로모션' 혜택도 마련했다. 결혼식장 계약서 등을 통해 결혼을 증빙하면 상품 할인, TV, 청소기, 전기밥솥, 노트북 등 주요 대형 가전과 생활·주방가전, IT가전 등 행사 품목에 대해 구매 금액대별 할인 등의 혜택을 제공한다.

이 밖에 롯데하이마트에서 가전을 처음 구매하는 2030세대 고객들을 위한 '생애최초 가전 구매보상' 행사도 진행한다. 2026년을 기념해 총 2026만원 규모로 1등(1명) 100만원, 2등(10명) 50만원, 3등(20명) 30만원, 4등(30명) 10만원, 5등(526명) 1만 엘포인트(L.POINT)를 각각 제공한다.





김승근 롯데하이마트 통합마케팅실장은 "2월에 고객 수요가 높게 나타나는 주방생활 가전, IT가전 중심으로 인터넷 최저가 수준의 가격 혜택을 마련했다"며 "필요한 가전들을 가장 좋은 혜택에 구매하고 즐거운 설 연휴 보내시기를 바란다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

