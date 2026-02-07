"빙판도 거침없다" 재규어 '럭셔리 GT' 혹한기 테스트 포착

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하반기 공개 재규어 4도어 GT 프로토타입

재규어는 새로운 순수 전기 럭셔리 4도어 GT 프로토타입이 영하 40도의 북극권 환경에서 혹한기 테스트에 돌입했다고 7일 밝혔다.

재규어 럭셔리 GT. 재규어

새로운 GT는 재규어 역사상 가장 엄격한 글로벌 검증 프로그램을 거치고 있다. 총 150대 프로토타입이 고온의 사막 고속도로부터 얼어붙은 호수, 첨단 가상 환경에 이르기까지 전 세계 다양한 지형과 환경에서 수십만 마일에 달하는 주행 시험을 이어가고 있다.

스웨덴의 얼어붙은 호수에서 진행되는 이번 테스트의 핵심은 주행 모드별 특성을 다듬어, 재규어 특유의 직관적인 응답성과 평온한 승차감 사이의 완벽한 균형을 찾는 것이다.

1000PS 이상 출력을 바탕으로 재규어 역사상 가장 강력한 도로 주행용 모델이 될 예정이다. 지능형 토크 벡터링을 적용한 첨단 사륜구동 트라이-모터 기술은 주행 상황에 따라 동력을 즉각적이고 정밀하게 배분해, 어떤 악조건에서도 압도적인 안정성과 자신감 있는 드라이빙을 선사한다.

또 재규어 엔지니어들은 차체 제어와 승차감을 극대화하기 위해 섀시 시스템, 올 휠 스티어링, 전용 신규 23인치 윈터 타이어, 다이내믹 에어 서스펜션 및 액티브 트윈 밸브 댐퍼에 대한 최종 세팅 작업을 진행 중이다. 이 기술적 요소들은 구동계 토크 제어 시스템과 완벽한 조화를 이루도록 설계, 어떤 도로 조건에서도 재규어 특유의 최상의 차체 안정성과 압도적인 승차감을 선사한다는 설명이다.

재규어 럭셔리 GT. 재규어

재규어 럭셔리 GT. 재규어

매트 베커(Matt Becker) 재규어 차량 엔지니어링 디렉터는 "자체 개발한 전기 구동 기술과 독창적인 비율, 낮은 무게중심이 어우러진 이 모델은 지금까지와는 다른 차원의 럭셔리 그랜드 투어러"라며 "원할 때는 극강의 편안함을 제공하면서도, 필요할 때는 폭발적인 성능으로 몰입감 넘치는 드라이빙을 선사하는 가장 재규어다운 모델이 될 것"이라고 말했다.





순수 전기 4도어 GT는 올해 말 월드 프리미어를 통해 선보일 예정이다. 로돈 글로버(Rawdon Glover) 재규어 매니징 디렉터는 "개발 초기부터 우리의 목표는 재규어다운 주행 경험을 제공하는 것이었다"며, "보는 순간 매료되는 디자인만큼이나 주행 시에도 압도적인 매력을 느낄 수 있는 차량을 완성했다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

