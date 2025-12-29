"손가락 하나로 해냈다"…독학으로 스마트 농장 만든 전신마비 청년

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어린 시절 물리학, 컴퓨터 과학 등 독학

어머니 도움 받아 농장 제어 시스템 개발

전신이 마비된 중국 남성이 농장 관리를 자동화하는 스타트업을 세워 감동을 주고 있다.

29일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 남서부 충칭 출신 남성 리샤(36)의 창업 도전기를 전했다. 리샤는 5살 무렵 근이영양증 진단을 받은 환자다. 근이영양증은 근육이 점차 약해지는 질환이다. 이로 인해 리샤는 초등학교 5학년 때 학교를 그만둬야 했다.

이후 리샤는 물리학과 컴퓨터 과학을 독학했고 25세 되던 해에는 온라인 포럼을 통해 프로그래밍을 학습했다. 리샤는 매체에 "컴퓨터를 처음 접한 건 여동생이 집에 가져온 교과서 덕분이었다"며 "그 책에 나오는 모든 개념에 관심이 생겼다. 매 학기가 시작될 때마다 여동생이 어떤 새로운 컴퓨터 책을 가져올지 기대하며 기다렸다"고 회상했다.

마비된 몸으로 스마트 농장 제어 시스템을 발명한 리샤씨와 모친 우디메이씨. SCMP 캡처

리샤의 질병은 갈수록 악화했다. 처음에는 걷는 능력을 잃었고, 나중에는 직접 몸을 뒤돌아볼 수도 없는 지경에 이르렀다. 먹고 숨 쉬는 것도 힘겨워졌으며, 손가락 하나와 발가락 하나만 겨우 움직이는 상황에 몰렸다.

리샤는 2021년 초 '무토양 재배'라는 농법에 대한 정보를 접했다. 이후 그는 사물인터넷과 현대 농업을 결합하는 아이디어를 떠올렸다. 리샤는 인공호흡기에 의존하며 손가락 하나와 발가락 하나만을 이용해 키보드를 조작, 농장 전체를 제어하는 스마트 시스템을 발명했다. 한편 수작업이 필요한 개발은 리샤의 어머니 우디메이가 맡았다. 우디메이는 처음엔 전자회로가 무엇인지도 몰랐지만, 아들을 도우며 점차 기술자로 성장했다.





리샤의 농장은 순조롭게 운영되고 있으며, 현재 안정적으로 수익을 내는 것으로 전해졌다. 리샤는 앞으로 방울토마토 등 새로운 작물을 키우며 농장 내 상품을 다양화할 예정이다. 그의 사연을 접한 중국 누리꾼들은 "기적 같은 일이다", "어머니의 헌신 덕분에 가능한 일이었다" 등 반응을 보였다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

