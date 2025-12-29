스마일게이트, 잼잼테라퓨틱스와 발달장애 아동 기부 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1대 1 매칭 기부 등 9개월간 진행

스마일게이트 희망스튜디오는 발달장애 아동 재활 지원을 위한 기부 캠페인 '희망을 쥐었다 폈다 게임으로 만드는 기적' 펀딩(FUNding)을 성황리에 마쳤다고 29일 밝혔다.

스마일게이트 제공.

캠페인은 지난 3월 26일부터 이달 14일까지 약 9개월간 진행됐다. 이번 캠페인에는 스마일게이트인베스트먼트 지원을 받아 성장한 잼잼테라퓨틱스가 참여했다. 잼잼테라퓨틱스는 자사의 발달장애 재활 게임 '잼잼 400'에서 캠페인을 홍보하고, 1대 1 매칭을 통한 기부금을 사단복지법인 '엔젤스헤이븐'에 전액 전달했다. 기부금은 장애 아동들을 위한 치료와 자립 지원에 사용될 예정이다.

잼잼테라퓨틱스는 지난달 열린 '2025 대한민국 게임대상'에서 이번 캠페인의 사회적 기여와 공익성을 인정받아 '잼잼400: 핑크퐁과 잼잼 친구들'로 '굿게임상'을 수상하기도 했다.





권연주 스마일게이트 희망스튜디오 이사는 "이번 캠페인은 그룹이 투자한 기업이 성장해서 사회적으로 기여하는 사회공헌 모델을 구현했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 파트너의 진정성 있는 사회적 가치 실현 여정에 많은 이용자의 공감과 참여가 연결될 수 있도록 희망 플랫폼의 역할을 지속하겠다"고 말했다





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

