임종룡 우리금융 회장 "종합금융그룹으로 발전시킬 것"

임종룡 우리금융그룹 회장이 "지난해와 올해 증권과 보험업 진출을 통해 보완된 포트폴리오를 바탕으로 우리금융을 시너지 창출 능력을 갖춘 종합금융그룹으로 발전시켜 나가겠다"고 29일 밝혔다.
임 회장은 이날 오후 우리금융 임원후보추천위원회(임추위)가 자신을 차기 회장 최종 후보로 추천한 직후 언론에 배포한 입장문을 통해 이같이 발표했다.
임 회장은 "현재 추진 중인 생산적·포용금융을 위한 '우리금융 미래동반성장 프로젝트'를 차질 없이, 한층 더 속도감 있게 이행하겠다"고 강조했다.
이어 "인공지능(AI) 중심의 경영시스템을 확고히 뿌리내리기 위하여 AX(인공지능 전환) 거버넌스 확립, AI와 현장의 접목 등 AI로의 전환 노력을 가속화 할 것"이라고 언급했다.
그는 "주주가치 제고에 더욱 힘을 쏟겠다"며 "금융업 신뢰의 척도인 소비자 보호, 내부통제 강화를 위해서도 중단없는 혁신을 이어 나가겠다"고 말했다. 이어 "무거운 책임감을 느낀다"며 "임추위에서 밝힌 전략과 계획을 더 정교하게 다듬고 실행방안을 구체화하기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.
