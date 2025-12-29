축구선수 출신 아닌데… 동명대 학생, KFA 3급 심판까지 이례적 완주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

축구학과 1학년 김성주, 5급→4급→3급 전 단계 통과

동명대학교 축구학과 1학년 김성주 학생이 최근 대한축구협회(KFA) 주관 3급 축구심판 자격증을 취득했다. 선수 출신이 아닌 일반학생 신분으로 5급부터 4급, 3급까지 심판 자격 전 단계를 모두 통과한 사례는 드물다는 평가다.

김성주 학생은 선수 경험 없이 심판의 길을 선택했다. 5급 심판 취득 이후 지역 아마추어 대회와 각종 생활체육 경기 현장을 찾아 꾸준히 실전을 쌓으며 경기 운영 능력과 규칙 이해도를 높였고, 그 결과 4급과 3급 승급에 연이어 성공했다. 심판 교육 관계자들 사이에서는 "현장 경험을 바탕으로 빠르게 성장한 모범 사례"라는 평가가 나온다.

방학 기간에도 휴식을 미루고 다양한 지역 대회에 참가해 보조심판과 주심 역할을 고루 수행하며 실전 감각을 체계적으로 축적했다. 학과 관계자는 "일반학생에게 가장 큰 한계로 꼽히는 실전 경험 부족을 스스로 극복해 나간 점이 인상적"이라고 말했다.

김성주 학생은 "심판은 단순히 판정을 내리는 역할이 아니라 경기의 흐름과 분위기를 관리하는 중요한 역할이라는 점을 현장에서 체감했다"며 "더 많은 경기를 경험해 안정적인 주심으로 성장하고 싶다"고 전했다.

진대근 동명대 축구학과장은 "비선수 출신 일반학생이 심판 자격 전 단계를 단기간에 완주한 것은 매우 이례적"이라며 "동명대 축구학과는 선수뿐 아니라 심판, 지도자, 분석관, 행정가 등 다양한 진로를 지원하는 실무 중심 교육을 통해 전문 인재 양성에 힘쓰고 있다"고 말했다.





동명대 축구학과는 올해 김성주 학생을 포함해 총 4명의 KFA 3급 심판을 배출하며 심판 분야 전문 인재 양성 성과를 이어가고 있다. 현장 중심 교육을 기반으로 한 학과 차원의 지원이 성과로 이어지고 있다는 평가다.

동명대 축구학과 1학년 김성주 씨.

