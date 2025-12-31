본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[글로벌 포커스]신기록 행진 '금속 전성시대'…내년에도 반짝반짝 빛날까

김민영기자

입력2025.12.31 10:46

시계아이콘03분 48초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

올해 글로벌 원자재 최고 랠리
Fed 금리인하 기조·달러약세 전망
내년에도 강세흐름 지속될 듯
글로벌 위기 실물금속에 자금 이동

편집자주"2025년 글로벌 자산시장에서 귀금속은 단연 '승자'였다." 로이터통신은 지난 23일(현지시간) 금·은·백금 등 귀금속 가격이 한 해 내내 상승하며, 전통적으로 안전자산으로 분류돼 온 다른 투자 대상들을 압도했다고 평가했다. 전쟁과 지정학적 긴장, 인공지능(AI) 버블 우려가 공존한 한 해였다는 점을 고려하면 더욱 이례적인 흐름이었다는 평가다. 로이터 지적처럼 2025년 연말은 금속 시장의 패러다임의 전환점으로 기록될 전망이다. 금·은·구리·백금·팔라듐 등에 대한 수요가 급증하면서 전통 안전자산뿐 아니라 산업금속까지 동반 급등하는 흐름이 나타났기 때문이다. 위기 시 안전자산으로서의 실물 금속의 매력이 여전히 강하다는 점이 재확인된 셈이다. 연말로 갈수록 상승 동력이 약화된 비트코인의 경우 '디지털 금'으로서의 위상이 시험대에 올랐다는 평가도 나온다.
사상 최고가를 갈아치운 금속 시장…지금은 '귀금속 시대'

2025년 연말 글로벌 원자재 시장은 전통적 안전자산과 산업 필수 자원 모두에서 사상 최고가 랠리를 이어가고 있다. 금은 26일 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 2월 인도분 선물 종가가 온스당 4500달러를 넘어선 4505달러 선에서 거래를 마쳤고, 현물 가격 역시 4520~4530달러대에서 고점을 형성했다. 은도 같은 날 선물 가격이 온스당 76달러를 웃돌았으며, 현물 역시 70달러 중후반대에서 거래돼, 최고가 흐름을 이어갔다. 월스트리트저널(WSJ)은 "은 선물 가격이 원유 1배럴 가격을 추월한 것은 서부텍사스산원유(WTI) 선물 거래가 시작된 이후 전례 없는 일"이라며 "원자재 시장 내부의 질서가 재편되고 있다"고 짚었다.

[글로벌 포커스]신기록 행진 '금속 전성시대'…내년에도 반짝반짝 빛날까
AD

산업금속도 강세다. 같은 날 런던금속거래소(LME)에서 구리 3개월물은 장중 톤당 1만2000달러를 처음으로 돌파한 뒤 1만2000달러 안팎에서 거래됐다. 백금은 현물 기준 온스당 2200달러 중후반, 팔라듐 역시 1800달러 후반대로 올라 3년 내 최고 수준을 기록했다.


시장에서는 2025년 말 금속 랠리를 '일시적 과열'이 아니라 실물 자산 선호가 되살아난 결과로 해석한다. 귀금속과 산업 금속이 동시에 사상 최고치를 경신한 지금, 투자자들은 손에 잡히는 자산을 다시 선택하고 있다는 것이다.


파이낸셜타임스(FT) "금과 은, 구리를 포함한 핵심 금속 가격이 동시에 사상 최고치를 경신하는 것은 매우 이례적인 현상"이라며 "전통적 안전자산과 산업용 금속이 같은 방향으로 움직이고 있다는 점이 이번 랠리의 특징"이라고 전했다.


왜 이렇게 올랐나…안전자산 회귀·산업 수요·공급망 불안 3중 압력

귀금속과 산업 금속의 동반 급등은 단일 요인 때문이 아니다. 거시경제·정치·공급망 충격이 맞물린 결과다. 무엇보다 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기조와 달러 약세 전망이 금·은과 같은 이자를 주지 않는 자산의 매력을 크게 끌어올렸다는 분석이다. 금리가 낮아질수록 예금이나 국채를 통해 얻을 수 있는 이자 수익이 줄어들고, 금·은을 보유하는 데 따른 기회비용은 감소하기 때문이다. 이로 인해 투자자들이 변동성이 큰 금융자산 대신 가치 보존 성격이 강한 안전자산으로 눈을 돌리고 있다는 것이다.


지오반니 스타우노보 UBS 원자재 애널리스트는 "미국의 기준금리가 인하될 것이라는 기대가 확산되면서 금과 은에 대한 수요가 여전히 강한 상태를 유지하고 있다"며 "연말로 갈수록 시장 유동성이 낮아지면서 귀금속 시장의 변동성이 한층 확대되고 있다"고 했다.


지정학적 긴장 역시 가격 상승을 이끄는 핵심 요인으로 꼽힌다. 미·중 무역 갈등 재점화 가능성과 중동·남미를 둘러싼 군사·외교적 불안이 겹치면서 안전자산 선호가 한층 강화되고 있다는 분석이다. WSJ은 "투자자들은 지정학적 리스크가 부각될 때마다 가장 먼저 금과 은으로 이동하고 있다"며 "이번 랠리는 단순한 투기적 움직임이라기보다 위기 회피 성격이 강하다"고 평가했다.


산업금속의 경우 산업 구조 재편에 따른 실수요 증가가 가격 상승을 뒷받침하고 있다. 구리는 전력망, 전기차, 데이터센터, 인공지능(AI ) 인프라의 핵심 소재다. 여기에 인도네시아, 칠레, 콩고민주공화국 등 주요 산지에서 발생한 사고와 기상 재해가 공급 불안을 키웠다고 블룸버그통신은 분석했다. FT는 "AI 확산과 전력 인프라 투자 확대가 중장기적으로 구리 수요를 크게 끌어 올리고 있다"며 "세계 국내총생산(GDP)가 2%만 성장해도 구리 시장은 공급 부족에 직면할 수 있다"고 했다.


은 역시 산업 수요 비중이 높다. 태양광 패널과 전기차, 의료기기, 데이터센터 등 광범위한 산업 분야에 쓰이며, 에너지 전환과 AI 인프라 확산과 맞물려 수요가 빠르게 늘고 있다. 이달 들어 은 가격이 사상 최고치로 치솟자 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 산업 전반에 미칠 부정적 파장을 공개적으로 경고하고 나선 것도 이런 배경에서다. 머스크 CEO는 은 가격 급등이 제조업 전반의 비용 부담을 키울 수 있다고 우려했다.


자동차 촉매의 핵심 소재인 백금과 팔라듐도 공급 제약과 관세 불확실성, 금에서 일부 투자 수요가 이동한 영향이 겹치며 급등세를 나타냈다. 여기에 유럽연합(EU)이 2035년 내연기관차 전면 금지 계획을 사실상 철회하면서 자동차 촉매용 수요가 다시 부각된 점이 가격 상승 요인으로 작용했다. 가디언에 따르면 백금 가격은 올해 들어 약 170% 상승한 것으로 집계됐다.


2026년에도 강세 이어질까…금속별로 엇갈린 전망

금속 시장은 2026년에도 지속적인 강세 흐름을 유지할 가능성이 크다는 분석이 지배적이다. 다만 금속별로 수요 구조와 공급 상황이 달라, 강세가 이어지더라도 상승 폭과 지속성에는 차이가 있을 것으로 관측된다.


[글로벌 포커스]신기록 행진 '금속 전성시대'…내년에도 반짝반짝 빛날까

금 시장에 대한 전망은 대체로 강세 유지 쪽으로 기울고 있다. 글로벌 투자은행 골드만삭스는 2026년 금 현물 가격이 온스당 약 4900달러대까지 상승할 수 있다고 전망했다. 이는 연말 기준 현재 수준보다 10% 이상 추가 상승할 여력이 있다는 얘기다.


UBS도 2026년 중반까지 금 가격 전망치를 상향 조정하며 온스당 4500달러 수준을 중립선으로 제시했고, 지정학적 리스크가 확대될 경우 4900달러까지 상단 시나리오가 가능하다는 진단을 내놓았다. 특히 금의 경우 중앙은행 매입과 달러 약세가 지속될 경우 추가 상승 여력이 있다는 분석이다.


2026년 은 가격은 수급 불균형과 산업 수요 확대로 추가로 상승할 가능성이 크다. 세계 최대 귀금속 기업인 독일의 헤레우스는 2026년 은 가격을 온스당 43~62달러 범위로 전망하며, 은이 금 대비 변동성이 크고 투자와 산업 수요에 민감하게 반응할 것으로 봤다. UBS, 뱅크오브아메리카(BoA), 시티 등 해외 은행들의 경우 중기 전망은 기관마다 차이가 있지만, 대체로 2026년 평균가격이 40~65달러대 범위에서 움직일 가능성을 언급하고 있다.


구리는 내년에도 강세를 이어갈 가능성이 크다는 전망이 우세하다. 골드만삭스는 2026년 구리 가격이 t당 약 1만1400달러 수준을 유지할 것으로 예측했다. 공급 측면의 불안정성과 인프라 투자 확대 때문이다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 내년 구리 가격이 t당 약 1만1750달러 선까지 오를 수 있다고 전망했다.


백금 시장은 2026년에도 공급 부족 기조가 이어질 것이라는 전망 속에 가격 상승 가능성이 제기되고 있다. 헤레우스는 2026년 백금 가격을 온스당 1300~1800달러 범위로 전망했다. 이는 2025년까지 누적된 공급 부족과 함께 자동차 촉매 등 산업 수요가 지속되고 있다는 점을 반영한 수치다.


팔라듐은 2026년에도 산업 수요를 기반으로 안정적인 가격대를 형성할 전망이다. 뉴욕의 귀금속상 불리언 익스체인지스는 팔라듐 공급이 당분간 빠듯한 상태를 유지할 것이라고 내다봤다. 이에 따라 내년 팔라듐 가격을 온스당 1300~1600달러 수준으로 예상했다. 다만 전기차 보급 확대와 주요 생산국 공급 차질이 겹치면 팔라듐 가격은 1800달러대 이상까지 오를 수 있다고 덧붙였다.


귀금속은 질주…디지털 금 비트코인은 약세

이 같은 귀금속·산업금속 강세와 대비되는 자산이 바로 비트코인이다. 비트코인은 최근 8만7000~9만 달러선에서 거래되며, 10월 고점 대비 약 30% 조정을 받은 상태다.


로이터는 "비트코인을 포함한 주요 가상자산은 '디지털 금'이라는 평가에도 불구하고 연말 기준 약세로 한 해를 마무리했다"고 평가했다. WSJ은 "비트코인이 '디지털 금'으로 불려왔지만, 인플레이션과 지정학적 불확실성이 커진 국면에서 자금은 다시 실물 금속으로 이동하고 있다"고 지적했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다만 CNBC 등 일부 외신은 비트코인이 연말을 앞두고 손해 본 자산을 정리하는 매도 국면을 지나, 내년 1월 반등을 시도할 가능성도 거론하고 있다. 그럼에도 은행권과 주요 전략가들은 목표가를 잇달아 하향 조정하며 신중한 태도를 유지하고 있다




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
2026 새해 바뀌는 것
  • 25.12.3110:21
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입

    내년 산림재난대응단이 신설돼 운영된다. 기존에 분산됐던 기능을 하나의 창구로 통합해 대응력을 강화한다는 취지다. 또 임업 스마트팜 신규 도입 등으로 청년의 산촌 유입을 유도한다. 산림청은 이 같은 내용의 '새해 달라지는 산림정책'을 31일 발표했다. 달라지는 산림정책은 산림재난으로부터 국민의 생명과 재산을 지키고 산촌 인구 유입 촉진, 산주 소득 확대를 통해 지역소멸 위기 극복에 동참하는 데 초점이 맞춰진다. 먼

  • 25.12.3109:00
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다

    내년부터는 유치원과 어린이집을 다니는 4세 유아도 무상교육 및 보육비 지원 대상이 된다. 아이돌봄 서비스 지원 대상은 중위소득 200%에서 250% 이하 가구로 늘어난다. 대학생과 대학원생은 가구 소득에 상관없이 모두 등록금 대출을 받을 수 있다. 기획재정부는 31일 교육·보육·가족 분야에서 이뤄지는 다양한 정책 변화를 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 발간했다. 책자에 따르면 내년부터 유치원과 어린이집

  • 25.12.3109:00
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제

    내년부터 고배당 상장법인의 배당소득에 대한 분리과세가 도입된다. 다자녀 가구에 대한 신용카드 공제 한도를 1인당 100만원 확대하고 보육수당 비과세도 늘린다. 웹툰 콘텐츠 제작 비용에 대한 소득세·법인세 10% 세액공제도 신설된다. 기획재정부는 31일 내년부터 고(高)배당 상장회사 투자자들의 배당소득에 대해 낮은 세율을 적용하는 배당소득 분리과세를 도입한다. 배당성향(당기순이익 대비 현금 배당액)이 40% 이상(배

  • 25.12.3109:00
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화

    정부가 내년부터 환경·에너지·기상 분야 제도를 대폭 손질한다. 기후위기 대응과 탄소중립 이행을 가속하는 한편, 폭염·지진 등 복합재난에 대비한 국민 안전망을 강화한다. 기획재정부가 31일 발간한 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 자료집에 따르면 기후에너지환경부와 기상청을 중심으로 총 20여 개의 환경·에너지·기상 관련 제도가 새로 도입되거나 개편된다. 정부는 우선 내년부터 무공해차 보급 확대를 위한 금융지원

  • 25.12.3109:00
    국민연금 보험료율 9%→9.5%
    국민연금 보험료율 9%→9.5%

    내년부터 국민연금 보험료율이 9%에서 9.5%로 오른다. 생계와 의료, 주거, 교육 등 각종 급여의 산정 기준이 되는 중위소득이 4인 가족 기준 6.51%로 오른다. 이에 따른 월 최대 생계급여액은 207만8000원으로, 200만원을 넘기는 것은 이번이 처음이다. 기획재정부는 내년부터 변화하는 보건·복지·고용 정책들을 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 31일 발간했다. 내년에는 국민연금법 개정안 시행에 따라 국민연금

기획
AI 전쟁터, 52시간에 갇히다
  • 25.12.2606:30
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2506:30
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2206:30
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2107:00
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행중인 주52시간 근무제

  • 25.12.2006:30
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주52시간 근무제

기획
2025 무연고사 리포트
  • 25.12.3011:00
    "장사법 등 개정 필요…무연고 사망자 인식도 바꿔야"
    "장사법 등 개정 필요…무연고 사망자 인식도 바꿔야"

    2만3643명. 지난 5년간 연고 없이 사망한 사람의 숫자다. 이중엔 정말 가족이 없는 게 아니라 관계의 단절, 경제적 이유로 시신 인수를 기피·거부당한 사람도 포함돼 있다. 아시아경제가 2021년 무연고 사망자들에 대한 리포트를 보도한 지 4년이 지난 현재 무연고 사망자는 더 늘었다. 무연고 사망자가 줄어들지 않는 원인과 해결방안을 찾기 위해 학계와 현장의 목소리를 들어봤다. 전문가들은 법적·제도적 보완과 함께 무연고

  • 25.12.3011:00
    무연고 사망자 관리도 제각각…사망신고 파악 못한 지자체들
    무연고 사망자 관리도 제각각…사망신고 파악 못한 지자체들

    지방자치단체마다 무연고 사망자를 담당하는 부서가 제각각인 탓에 사망신고 여부조차 파악하지 못하는 등 국가 행정 통계에 심각한 구멍이 뚫린 것으로 나타났다. 지자체마다 다른 무연고사망자 전담부서30일 전국 229개 기초자치단체의 무연고 사망자 담당 부서를 전수 분석한 결과, '복지정책과'나 '사회복지과' 등 복지 관련 부서에서 업무를 총괄하는 곳은 141곳(61.6%)이었다. 나머지 88곳(38.4%)은 업무 성격이 맞지 않거나

  • 25.12.3011:00
    "뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'
    "뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'

    지난 10월24일 오전 경기도 파주시 광탄면에 위치 서울시립 용미리 제1공원묘지. 우거진 잡초와 수풀 사이 '무연분묘로 의심되는바 연고자께선 신고해주시길 바란다'고 쓰인 노란색 안내 팻말이 꽂혀 있었다. 팻말 뒤쪽 묘지에는 나무가 뿌리를 내려 본래 형태조차 알아보기 힘들었다. 나뭇가지를 걷어내자 그제야 봉분의 흔적이 희미하게 드러났다. 수풀을 헤치고 올라간 다른 길목도 사정은 마찬가지였다. 팻말 뒤편에 있어야 할

  • 25.12.2907:30
    사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다
    사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다

    가족이나 친지 없이 홀로 생을 마감하는 무연고 사망자들이 세상을 완전히 떠나기까지 평균 21일이 걸리는 것으로 나타났다. 무연고 사망자가 급증함에 따라 화장 절차를 기다리는 시간이 길어진 데다 사망 후 오랜 시간이 지난 뒤에야 시신이 발견되는 경우가 있어서다. 사망 이후 방치되다 몇 년이 지나서야 백골 상태로 발견된 사례도 있었다. 29일 아시아경제가 최근 5년간 사망일과 화장일 파악이 가능한 전국 229개 지방자치

  • 25.12.2807:30
    "우리가 당신의 가족입니다"… 무연고자의 마지막 곁 지키는 천사들
    "우리가 당신의 가족입니다"… 무연고자의 마지막 곁 지키는 천사들

    "잘 걸어 다니시니 너무 좋네요. 혼자 아프지 마세요." 지난달 26일 오후 1시 서울 청량리역 인근 다일복지재단의 요양보호시설 다일작은천국. 조미진 간호팀장은 복도에서 마주친 무연고자 민기동씨(82)에게 "치료 잘 받고 오셨냐. 아프면 참지 말고 꼭 말하라"며 웃었다. 군무원 출신인 민씨는 2015년 입소 후 약 10년간 이곳에서 지내고 있다. 가족으로 아내와 동생이 있지만, 연락이 끊긴 지 오래다. 민씨는 한 달 전 담석이 생

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기