광주 북구, 대외 평가·공모서 70건 선정…79억원 확보

정부·공공기관 평가서 행정 성과

광주 북구가 올해 정부 부처와 공공기관이 실시한 각종 대외 평가와 공모에서 다수의 성과를 냈다. 평가 결과와 공모 선정으로 확보한 사업비는 79억원 규모다.

29일 북구에 따르면 북구는 2025년 한 해 동안 중앙부처와 공공기관이 주관한 대외 평가·공모에서 모두 70회 수상·선정됐다. 이를 통해 확보한 사업비는 약 79억원이다.

광주 북구 청사.

대외 평가 부문에서는 금융위원회가 주관한 제10회 금융의 날 정부 포상에서 전국 지방자치단체 가운데 유일하게 대통령상을 받았다. 한국지방자치학회가 주관한 '지방행정 혁신대상'에서는 전국 자치구 가운데 최우수 지자체로 선정됐다.

고용노동부가 실시한 전국 지자체 일자리 대상에서는 자치구 중 유일하게 13년 연속 우수 지자체로 선정됐다. 행정안전부의 지방재정 신속 집행 평가에서는 14회 연속 최우수기관에 이름을 올렸다.

이 밖에도 민원 서비스 종합평가 5년 연속 최우수, 공공자원 개방·공유서비스 실적평가 5년 연속 우수, 지자체 혁신평가 7년 연속 우수, 공공데이터 제공 평가 3년 연속 우수, 적극 행정 종합평가 3년 연속 우수 등 행정 전반에서 평가받았다. 대외 평가는 모두 36개 부문에서 이뤄졌다.

공모사업 분야에서는 국토교통부의 공공건축물 그린 리모델링 사업에 선정돼 약 23억원을 확보했다. 산업통상자원부의 신재생에너지 융복합지원사업을 통해 약 16억원의 사업비도 확보했다.





이와 함께 스마트빌리지 보급·확산사업 12억5,000만원, 청년성장프로젝트 8억8,000만원, 개발제한구역 주민지원사업 7억원, 사회적경제기업 육성 지원사업 5억9,000만원 등 모두 34개 공모사업에 선정됐다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

