강원도, 국비 10조 시대 개막…‘AI 미래산업’에 2605억 투입

강원도, AI 국비 302억원 확보

AI 중심 미래산업 글로벌도시로 도약

의료·제조 중심 산업전환 가속 추진

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2026년 도정 사상 처음으로 국비 10조 시대를 연 가운데 AI 산업 분야에서 11개 사업, 국비 302억원을 확보하며 미래산업 육성을 본격화한다고 29일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 예산 반영에 따라 총사업비 2605억원 규모의 AI 사업이 추진될 예정이며, 특히 신규 5개 사업(국비 155억원)이 포함되며 AI 기반 산업전환의 실행력이 크게 강화됐다.

도는 이를 바탕으로 의료·제조 등 지역 주력산업 전반에 AI 기술 적용을 본격 확대한다는 계획이다.

분야별로는 디지털 의료·헬스 분야에서 국비 196억원을 확보했다.

이는 도가 구축한 정밀의료 빅데이터와 의료 인프라를 기반으로 AI 융합을 지속적으로 추진해 온 성과로, 향후 의료 AI 실증을 통한 서비스 고도화로 이어질 것으로 기대된다.

또한, 지역 산업의 기반이 되는 제조산업 현장에 AI를 적용하기 위한 국비 92억원도 신규 확보했다.

이를 통해 중소 제조업 생산공정에 AI 기술을 도입하고, 제조 경쟁력과 생산성을 높이는 등 산업 전반의 체질 개선을 본격 추진할 계획이다.

강원특별자치도는 이와 함께 '강원형 AI 산업 생태계' 구축에도 속도를 내고 있다.

지역 산업 특성에 맞춰 AI 기술개발-실증-사업화-확산으로 이어지는 연계 구조를 구축 중이며 이를 바탕으로 향후 대형 AI 국가사업으로 확장하기 위한 기획과 준비도 지속 추진할 방침이다.





김광래 강원특별자치도 경제부지사는 "AI를 강원 특화산업에 우선 적용하고, 이를 산업 전반으로 확산해 나가는 것이 강원형 AI 전략의 핵심"이라며 "이번 국비 확보를 계기로 강원을 '미래산업 글로벌도시'로 성장시키는 데 실행력을 더욱 높이겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

