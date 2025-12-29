포천시, 2025년 경기 기후안심 그늘 프로젝트 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천시는 경기도가 추진하는 도내 공유부지를 활용한 특화사업 경기 기후안심 그늘 프로젝트의 추진 공모에 최종 선정되었다. 이번 선정으로 특별조정교부금 14억8000만원을 확보했으며 해당 재원을 공공 신재생에너지의 보급 확대에 투입할 계획이다.

경기 기후안심 그늘 프로젝트는 경기도에서 추진 중인 사업 중 '공공 알이백(RE100)' 사업이다. 낮은 신재생에너지 발전 비율을 제고하고 동시에 도민에게도 그 혜택이 체감될 수 있게 하는 신재생에너지 보급의 마중물이자 도내 에너지 자립률 향상 및 친환경 에너지 전환을 통한 알이백(RE100, 재생에너지 100%)을 달성시킬 실현 방안으로 추진되고 있다.

포천시는 이번 프로젝트 선정을 위해 관내 공공건축물 10개소에 대한 연간 에너지 소비량 데이터를 면밀하게 분석한 후 에너지 전환 편익이 높은 시설 순으로 신청하여 경기도 에너지산업과의 평가를 거쳐 3개소가 최종 선정됐다.

특히 10월 16일 김동연 경기도지사가 '경기RE100 최우수 마을'로 선정된 가산면 우금1리 마치미 마을에 방문했을 때, 영중면 가축분뇨공공처리시설에 대한 에너지 전환 사업 지원 요청을 건의해 215㎾의 태양광 발전 시설 설치 지원이 실현되었다. 이는 기후변화에 따른 식량주권이 중요해진 시대에 맞춰 에너지 취약지역에서 농촌 알이백(RE100)경제와 에너지 자립을 모두 달성할 수 있는 일석이조의 사업으로 그 타당성을 인정받은 결과다.

포천시는 그 외에도 신북면 면암중앙도서관에 250㎾, 장자공공폐수처리시설에 360㎾ 신재생에너지 설치를 통해 전기요금 절감 효과는 물론 주민복지편익 증대와 산업단지 경쟁력 확보까지 기대할 수 있게 되었다.





포천시 관계자는 "이번 사업으로 포천시 재정을 효율화하고 친환경 에너지 전환에 따른 알이백(RE100) 실현에 기여할 수 있게 됐다"며, "앞으로도 다양한 신재생에너지 확대 보급을 위한 사업을 적극 발굴하여 알이백(RE100) 실현을 통한 주민편익 향상에 기여하겠다"고 전했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

