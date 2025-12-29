韓 1호 잠수함 장보고함 퇴역식…오는 31일 퇴역

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한민국의 1번 잠수함인 장보고함(SS-I·1200t급)이 31일 퇴역한다.

해군은 29일 오후 해군잠수함사령부 연병장에서 장보고함 퇴역식을 개최한다고 29일 밝혔다. 이날 퇴역식엔 강동길 해군참모총장(대장), 안병구 초대 장보고함장(예비역 준장), 장보고함 역대 승조원 및 가족, 게오르크 빌프리트 슈미트(Georg Wilfried Schmidt) 주한 독일대사 등 300여 명이 참석한다.

장보고함은 지난 34년간 한국의 해양 주권을 수호하기 위해 활동하고 오는 31일 퇴역한다. 퇴역식 행사장 주변 부두에는 국내 독자설계로 건조된 도산안창호급 잠수함 (SS-III·3000t급), 손원일급 잠수함(SS-II·1800t급), 잠수함구조함 청해진함(ASR·3200t급)과 강화도함(ASR-II·5600t급)이 배치돼 장보고함의 퇴역을 축하한다.

강 총장은 "오늘은 대한민국 해군의 첫 잠수함인 장보고함이 34년이라는 긴 세월 동안 대한민국 해양수호의 임무를 완수하고 영예롭게 퇴역하는 뜻깊은 날"이라면서 "칠흑 같은 어둠 속에서 대한민국의 밝은 미래를 수호하고, 대한민국 잠수함 역사를 선도한 장보고함의 위대한 항적을 영원히 기억할 것이며, 장보고함의 뒤를 이은 해군 잠수함들이 앞으로도 국가와 국민을 위해 가장 깊은 곳에서, 가장 은밀하게, 그리고 가장 강력한 힘으로 대한민국의 바다를 굳건히 지켜나갈 것"이라고 했다.





퇴역식 종료 후 강 총장은 장보고함에 명예전역장을 수여한다. 명예전역장과 퇴역한 장보고함 취역기 및 명판은 역사물로서 잠수함사령부 역사관에 보관된다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

