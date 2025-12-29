생보협회, '민원서비스팀' 신설 등 조직개편·인사 단행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자율규제부 신설…소비자 보호 기능 강화

생명보험협회가 급변하는 금융환경에서 소비자 권익 보호를 최우선 과제로 추진하기 위해 조직개편과 인사 시행한다고 29일 밝혔다.

이번 조직개편을 통해 소비자 보호 기능 강화를 위한 자율규제부가 신설된다. 자율규제부는 보험상품 불완전판매를 방지하고 보험광고 사전심의를 강화하기 위해 자율규제 기능을 수행하는 모집질서관리팀과 광고심의팀을 산하에 둔다.

AD

보험소비자 민원·상담 처리를 위한 전담조직인 민원서비스팀도 신설된다. 민원서비스팀은 보험소비자 민원과 생명보험 관련 상담·안내, 보험가입조회제도 등의 업무가 효율적으로 운영될 수 있도록 지원한다.

소비자의 협회 접근성 제고를 위해 호남지역본부(광주) 산하에 전주지부도 설치된다. 전북지역 소비자의 상담기능을 강화하고 보험설계사 시험응시자의 편의성을 높이기 위해서다.

조직개편과 인사 적용 시기는 내년 1월2일부터다.

다음은 생보협회 안사발령 현황.

< 승 진 >

◆부서장

▲ 자율규제부장

박원석

▲ 감사실장

류종석

▲ 영남본부 지역본부장

조정명

◆ 팀 장

▲ 기획조정부 재무회계팀장

정종찬

▲ 채널지원부 자격관리팀장

오승민

▲ 소비자보호부 민원서비스팀장

윤인효

▲ 전주지부 지부장

박정훈

< 전 보 >

◆ 부서장

▲ 수도권본부 지역본부장

모진영

◆ 팀 장

▲ 신성장지원부 국제업무팀장

이성찬

▲ 법무지원부 법무팀장

김영한

▲ 자율규제부 모집질서관리팀장

류강래

▲ 사회공헌부 사회공헌팀장

권혁규

▲ 총무부 인사팀장

김우열

▲ 보험계약관리부 보험심사팀장





AD

이호형





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>