14년 내전에 화폐 가치 추락…내년부터 '0' 2개 뺀다는 이 나라

시리아, 14년간 내전 겪다 지난해 반군 승리

화폐 가치 급락…'0' 2개 빼는 개혁안 발표

임시 대통령, 미국과 관계 개선 추진하기도

14년에 걸친 내전으로 극심한 인플레이션을 겪은 시리아가 화폐 가치 문제를 해결하기 위해 화폐 단위에서 '0' 두 개를 빼는 화폐 개혁안을 발표했다. 연합뉴스는 28일(현지시간) 시리아 국영 SANA 통신을 인용해 "시리아 중앙은행은 내년부터 기존 화폐 단위에서 '0'을 두 개 빼는 리디노미네이션(화폐단위 축소)을 단행한다"고 밝혔다. 현재 액면상 100시리아파운드가 앞으로는 1시리아파운드로 되는 것이다.

14년에 걸친 내전으로 극심한 인플레이션을 겪은 시리아가 화폐 가치 문제를 해결하기 위해 화폐 단위에서 '0' 두 개를 빼는 화폐 개혁안을 발표했다. AP연합뉴스

시리아 중앙은행은 내년 1월 1일부터 90일간 화폐 교체 작업을 진행할 계획이며, 이 기간 구권과 신권이 함께 유통될 예정이다. 압둘카데르 후스리에 중앙은행 총재는 "이번 조치는 통화량 증가나 감소 없이 기존 화폐를 새것으로 바꾸는 것뿐"이라며 "새 화폐 발행이 국가 경제 회복의 중요한 발판이 될 것"이라고 말했다.

이 같은 화폐 개혁은 시리아의 화폐 가치가 14년간 이어진 내전으로 인해 곤두박질 친 데 따른 것이다. 지난 2011년 내전 발발 직전 시리아 환율은 1달러당 50파운드 수준이었으나, 이후 한때 1달러당 1만파운드를 돌파하는 등 화폐 가치가 폭락했다.

이번 개혁이 수십년간 시리아를 통치했던 바샤르 알아사드 전 대통령과 그의 아버지인 하페즈 알아사드 전 대통령의 흔적을 지우려는 임시정부의 계획이라는 해석도 나온다. 이들은 지난해 12월 아메드 알샤라 현 임시 대통령이 이끄는 반군이 내전에서 승리하기 전까지 수십년간 시리아에서 철권통치를 해왔다. 이들의 얼굴은 현재 각각 2000시리아파운드, 1000시리아파운드 지폐에 새겨져 있기도 하다.

다만 14년간 이어졌던 내전 동안 각지에 뿌리내린 여러 무장단체 간 세력 다툼이 여전한 데다 종파 간 갈등도 고조되면서 불안은 계속되고 있다. 화폐 개편안을 발표한 당일 시리아 서부 라타키아에서 열린 시위 도중 복면을 쓴 괴한들이 총을 쏘기 시작했다. 이에 시리아 내무부에 소속된 보안군이 진압을 위해 개입했다가 공격을 받았으며, 일부 민간인도 총격 피해를 봤다. 타스 통신에 따르면 총 3명이 숨지고 55명이 다친 것으로 알려졌다. 또 지난 26일에는 홈스의 한 모스크(이슬람 사원)에서 폭탄 테러로 8명이 숨지고 18명이 다친 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 10일(현지시간) 백악관에서 아메드 알샤라 시리아 임시 대통령과 악수하고 있다. AP연합뉴스

한편 알샤라 대통령은 취임 후 주변국·서방과의 관계 개선을 추진하고 있다. 과거 이슬람 극단주의 테러 조직 알카에다 활동 이력이 있는 그는 지난달 이례적으로 미국을 찾아 트럼프 대통령과 첫 정상회의를 가지기도 했다. 당시 트럼프 대통령은 "그는 매우 힘든 과거를 지냈다"면서도 "힘든 과거가 없었다면 기회도 가질 수 없다"고 말했다.





알샤라 대통령은 독재 정권이 붕괴한 지 1주년을 맞은 지난 8일 "현재와 과거에 걸맞은 방식으로 시리아를 재건하겠다"며 "그들이 아무리 크고 강력하더라도, 어떤 장애물도 우리를 막진 못한다"고 밝혔다. 또 "북쪽부터 남쪽까지, 동쪽부터 서쪽까지 강한 시리아를 재건할 것"이라며 "억압받는 자를 돕고 정의를 세우겠다"고 강조했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

