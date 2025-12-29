국민 10명 중 3명 "쿠팡, 영업정지 시켜라"…김범석 태도에 분노

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리얼미터 설문조사

전국 18세 이상 남녀 512명

책임자 사법처리 32%·영업정지 29.4% 순

10명 中 6명 '책임자 입국 금지' 법안 찬성

최근 쿠팡이 대규모 개인정보 유출로 공분을 산 가운데 국민 10명 중 3명은 쿠팡에 대한 적절한 처벌 수위로 '책임자 사법처리'를 꼽은 것으로 나타났다. 또 영업정지를 시켜야한다는 의견도 30%에 육박했다.

29일 제보팀장이 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰해 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련한 적절한 처벌 수위 국민 인식을 조사한 결과, '책임자 사법처리'가 32%로 가장 높은 비율을 보였다. 이어 '영업정지'(29.4%), '과태료 부과'(14.3%), '신규사업 제한'(6.1%)이 뒤를 이었다.

최근 불거진 쿠팡의 퇴직금 사건 수사 외압 의혹과 관련해서는 10명 중 7명(67.3%)가량이 쿠팡의 형사·노동 사건 전반에 대한 전수조사 주장에 동의했다.

국민적 공분을 가장 크게 일으킨 김범석 의장의 행보로는 '미국 법인 구조를 내세워 삼아 한국 소비자의 권리와 국내법 적용을 경시하는 듯한 태도'(23.3%)와 '본인이 실질적 지배주주임에도, 한국 법인 대표를 앞세워 책임을 회피하는 듯한 모습'(22.5%)이 높은 비율을 차지했다.

이어 '사고 수습보다 미국 정치권을 대상으로 한 로비 활동에 치중하는 듯한 태도'(18.6%), '증거 인멸 지시 의혹, 과로사 은폐 의혹 등 논란'(13.5%), '글로벌 경영 일정을 이유로 국회 청문회에 불출석 통보'(6.5%) 순으로 나타났다.

또 김범석 의장이 실질적 지배주주임에도 불구하고 미국 국적임을 내세워 사회적 책임을 피하고 있다는 일각의 비판에 대해 응답자의 69.1%가 공감했다.

'정당한 사유 없이 국회에 불출석하는 외국인 경영자의 국내 입국을 제한하거나 금지하는 법안'에 대해서는 63.2%가 찬성했다.

최근 언론에 보도된 김범석 의장을 향한 사회적 논란이 쿠팡 서비스 이용에 영향을 미쳤다는 의견은 68.5%로 나타났다. 쿠팡 서비스 '탈퇴를 고민 중이다'는 응답은 26.1%를 차지했고, '아직 탈퇴를 하지 않았지만 이용 횟수를 줄일 예정이다'(18.5%), '이미 탈퇴를 완료했다'(16.1%)는 이른바 '탈쿠팡'에 대한 의견은 60%에 달했다.





한편 이번 조사는 지난 26일 전국 만 18세 이상 대상으로 임의 전화걸기를 통한 자동응답조사 방식으로 실시했다. 전체 응답률은 4.4%로 총 512명이 응답했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

